Villamayor da un nuevo aire al Parque Ciudad de los Niños: juegos, césped artificial y paseos renovados

El Parque Ciudad de los Niños, en la urbanización Fonseca de Villamayor, encara una nueva etapa.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha las obras de remodelación de este espacio, muy utilizado por familias y pequeños, con una inversión cercana a los 45.000 euros.

Las máquinas ya trabajan en la zona para renovar tanto el área de juegos como los paseos perimetrales. El pavimento actual será sustituido por una base de hormigón con acabado de césped artificial de 20 milímetros, lo que aportará un entorno más seguro y cómodo.

Los caminos también se mejorarán con un nuevo firme compactado, pensado para facilitar el tránsito de los usuarios.

Los protagonistas de esta transformación serán, sin duda, los niños. El parque estrenará un tobogán multijuego de madera, un balancín de muelles y un columpio doble.

Además, se colocarán nuevos bancos de madera y fundición, más resistentes y cómodos para las familias, y una valla rústica de madera protegerá los desniveles cercanos al área infantil.

La actuación se completará con trabajos de señalización y seguridad, la reposición de tapas de registro y la gestión adecuada de los residuos.