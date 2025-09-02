Unicaja apuesta por el campo salmantino con financiación, asesoramiento y apoyo directo a agricultores y ganaderos

El campo vuelve a ser protagonista en Salamanca y, con él, también quienes lo sostienen cada día.

Agricultores y ganaderos encontrarán esta semana un aliado en Unicaja, que participa de nuevo en el recinto ferial de Salamanca con un stand de 60 metros cuadrados.

Allí, los profesionales podrán plantear sus dudas y recibir asesoramiento personalizado sobre productos financieros diseñados a su medida.

Pero no se trata solo de información. La entidad ha programado dos charlas, los días 4 y 5 de septiembre, en las que se abordará la importancia de los seguros agrarios y de los créditos del Instrumento Financiero de Gestión Centralizada de Castilla y León.

Serán impartidas por expertos de Caser y de la Sociedad Estatal de Caución Agraria (SAECA), con un objetivo claro: ayudar al sector a tomar decisiones con respaldo y garantías.

Un respaldo que va más allá de las ferias

Castilla y León es uno de los territorios de origen de Unicaja y, como tal, la entidad mantiene un vínculo histórico con su agricultura y ganadería. Este año ha puesto a disposición del sector una línea de préstamos preconcedidos de 1.000 millones de euros para anticipar las ayudas de la PAC, un 50% más que en la campaña anterior.

A ello se suma su colaboración con la Junta en el Instrumento Financiero 2023-2027, con el que se prevé formalizar más de 500 millones de euros en créditos en condiciones competitivas.

Compromiso con la vida rural

Más allá de las cifras, la apuesta de Unicaja tiene un trasfondo social: respaldar a quienes, con su trabajo, sostienen el tejido económico, fijan población en los pueblos y dan vida a un entorno rural que forma parte de la identidad de Salamanca.

Por eso, su presencia en el recinto ferial no se limita a ocupar un espacio expositivo. Es, en palabras de la propia entidad, un gesto de compromiso con los agricultores y ganaderos que día tras día siguen cuidando la tierra y el ganado en circunstancias que no siempre son fáciles.