Salamanca se convierte en escaparate mundial del folclore con grupos de cinco países y varias regiones españolas

El Festival Internacional de Folclore Ciudad de Salamanca encara mañana jueves, 28 de agosto, su segunda jornada con un programa que volverá a llenar de música y danzas tradicionales las calles y escenarios de la capital.

La cita, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación Cultural Surco, reúne hasta el sábado a catorce agrupaciones llegadas desde Portugal, Macedonia, Georgia, Colombia, Guatemala y Croacia, además de representantes del folclore de distintas comunidades españolas como Castilla y León, Asturias, Andalucía, Valencia y Canarias.

Pasacalles internacional

La jornada arrancará a las 20:30 horas con un vistoso pasacalles que partirá de la plaza de El Liceo.

En él participarán el Grupo Folclórico Añate, procedente de Tenerife, y el Ensemble Of Dance Iberi, de Georgia, que llevarán sus ritmos hasta el corazón histórico de la ciudad.

Una hora más tarde, el protagonismo se trasladará al Patio Chico.

Desde las 21:30 horas, sobre el escenario actuarán el Grupo Folclórico de Lumbrales (Salamanca), Combinaciones Folclóricas de Colombia, Les Foleis de Carcaixent (Valencia) y el Grupu Folcóricu Prau Llerón (Asturias).

La entrada será libre hasta completar aforo, lo que garantiza una velada abierta a todos los salmantinos y visitantes.

Además de las exhibiciones públicas, el festival se completa con tres talleres formativos que se celebrarán los días 28, 29 y 30 de agosto en la Torre de los Anaya.

El primero, sobre danzas y folclore de las Islas Canarias, estará impartido por Carlos González, director de baile del grupo Añate.

El segundo abordará la percusión tradicional castellana de la mano de Esther Sánchez y Jesús Suárez (Raigambre), mientras que el tercero estará dedicado a las danzas asturianas con Luis Ángel, director del grupo Prau Llerón.