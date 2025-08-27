La Diputación de Salamanca reclama al Gobierno que declare zona catastrófica el incendio de Cipérez

José Manuel Blanco, con quemaduras en varias partes del cuerpo, observa la zona arrasada por el incendio forestal de Ciperez (Salamanca) José Vicente ICAL

La Diputación de Salamanca ha solicitado al Ministerio del Interior que rectifique la decisión de excluir el incendio de Cipérez de la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, más conocida como zona catastrófica.

El presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, ha remitido una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska en la que reclama explicaciones y pide que se revisen los criterios que se han aplicado.

El fuego, comenzó en el término municipal de Cipérez, se propagó con rapidez y alcanzó otros siete municipios colindantes como Villar de Peralonso, Villaseco de los Reyes, Espadaña, Puertas, Tremedal de Tormes y Peralejos de Arriba, dejando más de 10.500 hectáreas calcinadas.

La magnitud del incendio lo convierte en el mayor registrado en la historia de la provincia.

Daños ambientales y pérdidas económicas

Además del enorme daño medioambiental, las consecuencias se han dejado sentir de manera directa en agricultores y ganaderos de la zona, que han visto arrasadas explotaciones y pastos.

Iglesias advierte de que estas familias no pueden quedar fuera del acceso a las ayudas estatales previstas para las zonas catastróficas.

En su escrito, el presidente provincial confía en que se trate de un error administrativo o técnico que pueda ser corregido cuanto antes.

“El incendio de Cipérez es una tragedia para toda la provincia de Salamanca, y las familias que han visto arrasadas sus explotaciones agrícolas y ganaderas no pueden quedar desamparadas”, subraya.