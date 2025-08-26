Renuncia el director médico del Complejo Asistencial de Salamanca, Álvaro Otero

Álvaro Otero ha presentado su renuncia en la Dirección Médica del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, puesto que ocupaba desde noviembre de 2022.

El doctor Otero dejará su cargo, "a petición propia" el próximo 31 de agosto para reincorporarse a su plaza de neurocirujano.

El Causa ha destacado que Álvaro Otero ha sido "una figura clave tanto en la gestión del centro, como en la mejora de la calidad asistencial y el valor percibido de servicios y unidades".

Durante estos casi tres años, su labor se ha caracterizado por "gran compromiso y profesionalidad", según apuntan en un comunicado.

El equipo directivo del hospital salmantino ha querido agradecerle "el trabajo llevado a cabo al frente de la Dirección Médica", así como su "firme compromiso con la mejora de la calidad asistencial, la innovación en la gestión sanitaria y la atención cercana a pacientes y profesionales".

El doctor Otero regresa ahora a su labor asistencial y docente en Neurocirugía. Desde la institución han expresado su deseo de que tenga "el mayor de los éxitos en este nuevo desafío" y han reiterado su "sincero agradecimiento por su valiosa aportación a la gestión médica del centro".

Su salida supone un cambio importante en la estructura del Causa, ya que la Dirección Médica y la Dirección de Enfermería son el segundo puesto más importante tras la directora gerente, Carmen Rodríguez. El hospital aún no ha anunciado quién asumirá sus funciones de manera temporal o definitiva.