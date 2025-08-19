Panorama vuelve a arrasar en Guijuelo: lleno total en la décima actuación de la orquesta gallega en la localidad

Volvió y volvió a lo grande. La orquesta Panorama, uno de los mayores fenómenos del panorama musical itinerante, hizo historia este lunes en Guijuelo con una actuación que congregó a miles de personas en la Plaza Mayor.

La cita formaba parte de su gira ‘Epic Tour’ y suponía el regreso de la formación gallega a Castilla y León tras la suspensión de su anterior espectáculo en Zamora por problemas técnicos.

Desde primera hora de la tarde, cientos de seguidores comenzaron a ocupar posiciones para no perder detalle de un show que combina música, efectos visuales y una puesta en escena al milímetro.

"Ha sido una grandísima noche", así lo define el concejal de Festejos, Roberto H. Garabaya, para EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Plaza Mayor se llenó por completo, y muchas personas siguieron el espectáculo desde las calles adyacentes. Guijuelo se volcó una vez más con Panorama, y Panorama correspondió con una noche de puro espectáculo.

Diez años pisando fuerte en Guijuelo

La actuación de este año no era una más en el calendario. Con esta, Panorama suma diez visitas a la localidad chacinera, que tiene un significado especial para la orquesta: fue el primer sitio fuera de Galicia donde actuaron.

Desde entonces, el vínculo ha crecido a base de noches como la de este lunes, en la que se confirmó, por enésima vez, que esta orquesta sigue siendo un imán de público y energía.

La elección de Guijuelo como parada clave en su gira no es casual. El Ayuntamiento, con meses de antelación, había preparado todos los detalles para garantizar que el evento estuviese a la altura.

“Es una gran inversión que revierte directamente en el pueblo”, señalaba estos días el edil de fiestas. “La hostelería está llena, los hoteles completos, y el ambiente en el centro es inmejorable”, añadía.

La orquesta Panorama en Guijuelo Ayto. Guijuelo

Una apuesta que se amortiza sola

Más allá del espectáculo en sí, la presencia de Panorama ha supuesto un impacto económico notable en la localidad.

La elección de ubicar el concierto en el centro del municipio, junto a bares y restaurantes, forma parte de una estrategia clara para que el beneficio económico quede en Guijuelo.

“Sabemos que Panorama no falla. Es una apuesta que se amortiza sola incluso antes de que empiecen las fiestas”, afirmaban desde el Consistorio.

Este lunes, la orquesta gallega volvió a demostrar por qué sigue siendo la más esperada en cualquier cartel de fiestas.