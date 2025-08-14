Agreden a una enfermera en un centro de salud de Salamanca: "Es cada vez más frecuente"

El sindicato de Enfermería de Salamanca ha condenado una nueva agresión que ha sufrido una enfermera en el centro de salud Castro Prieto.

Según han informado, "sufrió violencia verbal y física" y aseguran que la presencia del vigilante de seguridad "no fue suficiente para frenar esta situación ante el número de agresores que la provocaron".

Satse Salamanca denuncia que el centro de salud Castro Prieto registra "el porcentaje más alto de agresiones de toda la provincia". Datos que, afirma, "son alarmantes" y remarca que las agresiones físicas son "cada vez más frecuentes" en este centro.

Piden a la Gerencia Regional de Salud "reforzar la seguridad" en el centro sanitario, que ya se encuentra "en el mapa de riesgo de agresiones" por el número de incidentes que se producen en el mismo.

Desde el Sindicato insisten en que los centros sanitarios deben ser espacios "en los que se debe primar el respeto y la convivencia" entre los pacientes y los profesionales. Asimismo, hace hincapié en que Sacyl debe "garantizar que se pueda desarrollar el trabajo sin que el personal sanitario sufra ningún tipo de coacción, amenaza o agresión".

"Satse no va a tolerar ninguna forma de agresión contra los profesionales sanitarios que están para ayudar a los pacientes y lamenta que este tipo de situaciones se den, como en este centro de salud, casi a diario", afirma.