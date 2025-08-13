Ciudad Rodrigo aplaza los fuegos artificiales por la alerta de riesgo de incendios en Castilla y León
El Ayuntamiento ha informado de que estos se programan para el sábado.
La declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la comunidad emitida por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que se mantiene hasta el próximo lunes, ha obligado al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a posponer los fuegos artificiales.
Estaban previstos para este jueves, 14 de agosto, pero por la alerta emitida, en la que quedan suspendidas todas las autorizaciones de uso de fuego y fuegos artificiales, han tenido que aplazarlo.
Por ello, el lanzamiento de los fuegos artificiales se pospone hasta el próximo día 30 de agosto, sábado, a las 23:15 horas. De esta forma, cerrará la XXVIII Feria del Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, siempre que "no persistan las condiciones actuales de riesgo de incendio".