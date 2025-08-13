Ciudad Rodrigo aplaza los fuegos artificiales por la alerta de riesgo de incendios en Castilla y León

La declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en toda la comunidad emitida por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, que se mantiene hasta el próximo lunes, ha obligado al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a posponer los fuegos artificiales.

Estaban previstos para este jueves, 14 de agosto, pero por la alerta emitida, en la que quedan suspendidas todas las autorizaciones de uso de fuego y fuegos artificiales, han tenido que aplazarlo.

Por ello, el lanzamiento de los fuegos artificiales se pospone hasta el próximo día 30 de agosto, sábado, a las 23:15 horas. De esta forma, cerrará la XXVIII Feria del Teatro de Castilla y León en Ciudad Rodrigo, siempre que "no persistan las condiciones actuales de riesgo de incendio".