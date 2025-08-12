La conjura vecinal en La Fuente de San Esteban para que el fuego no entre en su pueblo: "Ha sido una lección de solidaridad"

Imágenes de los vecinos de La Fuente de San Esteban acudiendo a parar las llamas José Vicente Ical

Castilla y León vive días trágicos. El fuego se ha apoderado de gran parte de su territorio y amenaza a pueblos enteros. Un nuevo incendio forestal que se ha originado este martes en Martín de Yeltes (Salamanca) ha puesto en jaque a varios municipios de alrededor. El rápido avance de las llamas ha propiciado su llegada al pueblo vecino de La Fuente de San Esteban.

Es aquí donde se ha propiciado una conjura vecinal para evitar que las llamas entrasen en el pueblo. "Ha sido una lección de solidaridad", relata quien fuera alcalde del municipio y actualmente concejal no adscrito, Paco Cañamero, en declaraciones a este periódico.

Según su testimonio, vecinos, pequeños y mayores no han dudado en salir a defender La Fuente de San Esteban de las llamas. La dispersión de las llamas ha provocado que se vivieran momentos de "mucho dramatismo" en el municipio, hasta que finalmente se han logrado, en parte, controlar.

Cadenas humanas para transportar cubos de agua y vecinos con palas o ramas en las manos para apagar las llamas son algunas de las imágenes que se han podido vivir este martes en este municipio salmantino. Todo valía para defender su pueblo.

El incendio de San Martín de Yeltes se declaraba a las 13:30 horas de hoy y en apenas dos horas y media la Junta elevaba a nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) porque las llamas se aproximaban "con rapidez a casas en la periferia del casco urbano".

En La Fuente de San Esteban las llamas llegaron a amenazar la estación de trenes o el barrio de los Cien Pisos. No ha sido hasta las 18:49 horas cuando la Junta ha decidido rebajar a nivel 1 el incendio, cuando ha desaparecido el riesgo para los inmuebles.

Por el momento, las autoridades están investigando las causas que han originado el fuego y actualmente trabajan un total de 21 medios para intentar de extinguir el incendio.

En concreto, sobre el terreno se encuentran en estos momentos tres técnicos, agentes medioambientales y celadores, tres cuadrillas terrestres, seis autobombos, un bulldozer, dos ELIF y BRIF y un medio aéreo.