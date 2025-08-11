Un camionero acaba inconsciente tras una colisión por alcance en la A-62 en Salamanca

Un camionero ha resultado herido tras quedar inconsciente como consecuencia de una colisión por alcance con otro vehículo articulado en la provincia de Salamanca, según han trasladado fuentes del servicio del 112 de Castilla y León.

Los hechos han ocurrido sobre las 12:26 horas, cuando se ha recibido una llamada en el 112 de Castilla y León solicitando asistencia sanitaria en el kilómetro 243 de la A-62 para un hombre de unos 60 años.

El aviso se ha trasladado también a la Guardia Civil de Tráfico, al servicio de emergencias de Sacyl y a los Bomberos de Salamanca, debido a que ha sido necesaria su intervención porque hay derrame de combustible sobre la calzada.

Asimismo, también se ha informado a la Policía Local de Salamanca para cortar la vía de acceso hacia la autovía.

Por el momento, no ha trascendido si ha habido más heridos y si la víctima notificada ha sido ya trasladada hasta un centro hospitalario.