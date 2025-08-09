Los gritos de auxilio y una columna de humo alertan de un incendio en una vivienda unifamiliar en Salamanca

Los gritos de auxilio de una mujer y una columna de humo que salía de una vivienda unifamiliar han alertado en la mañana de este sábado de un incendio en la calle Hermanas Fidalgo Morales, en la ciudad de Salamanca.

Los hechos han ocurrido sobre las 11:18 horas, cuando se ha recibido una llamada en la sala de operaciones del 112 de Castilla y León alertando del incendio en el número 75 de la citada calle.

El alertante precisó que una mujer estaba pidiendo auxilio y podría necesitar asistencia sanitaria.

El aviso se trasladó a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional, a los Bomberos del Ayuntamiento y al servicio de emergencias del Sacyl.

Finalmente, los servicios sanitarios atendieron a la mujer, única afectada por el incendio, que ha sido posteriormente trasladada al Complejo Asistencial de Salamanca.