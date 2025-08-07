El PSOE presenta una moción de censura contra la alcaldesa del PP en un pequeño pueblo de Salamanca

El Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción de censura en el Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra contra la actual alcaldesa del Partido Popular, Elena Nieto, a quien acusan de una "desastrosa y caótica" gestión al frente del Consistorio.

De salir adelante, sería la segunda en poco tiempo que el PSOE lleva a cabo contra el PP en la provincia salmantina después de la lograda en Béjar la pasada semana.

Según el escrito presentado, la iniciativa surge con el objetivo de revertir lo que califican como una “ausencia total de gestión” desde que Nieto asumió el cargo en junio de 2023.

Hay que recordar que Elena Nieto (PP) llegó a la alcaldía por sorpresa ya que lo hizo con el voto de un edil socialista. El pleno de investidura en junio de 2023 se esperaba la elección de un candidato del PSOE, que tenía 3 concejales frente a 2 del Partido Popular, pero finalmente este giro provocó que el bastón de mando fuera azul.

“La situación del municipio es insostenible”, han afirmado los concejales socialistas, quienes denuncian que tanto los vecinos de Santibáñez de la Sierra, unos 150 habitantes, como los de la entidad local menor, Santa María de los Llanos, carecen de servicios públicos esenciales prestados de forma adecuada.

Añaden que las únicas inversiones ejecutadas en esta legislatura han sido heredadas de la anterior Corporación, y critican que, en más de dos años de mandato, la alcaldesa no ha presentado ni debatido los presupuestos municipales.

Desde el Grupo Socialista consideran que el municipio "no merece tener una alcaldesa que ni atienda demandas de los vecinos, ni les escuche, ni solucione ninguno de los problemas".

Además, la acusan de incumplir sus compromisos políticos tanto con el resto de ediles como con su propio programa electoral, lo que ha motivado, aseguran, “una pérdida total de confianza y un desprestigio del gobierno municipal”.

En la moción de censura registrada, los concejales proponen como nuevo alcalde al edil socialista Ángel Fernando Castaño. La propuesta será debatida en un Pleno convocado para el próximo 21 de agosto.