El alcalde de Ciudad Rodrigo reclama a Puente la recuperación de los trenes Surexpreso y Lusitania: "Eran muy utilizados"

El alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, ha remitido cartas al ministro de Transportes, Óscar Puente, y al presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, para solicitar la recuperación de los trenes hotel Surexpreso y Lusitania con parada en Ciudad Rodrigo.

Marcos Iglesias explica en su misiva que, durante el verano, "cuando muchos hijos del pueblo regresan aunque sea por unos días" a Ciudad Rodrigo y su comarca para estar con familia y amigos, "es inevitable recordar que hasta antes de la pandemia contábamos con un servicio de transporte de larga distancia muy utilizado".

Se refiere al tren hotel Surexpreso, que conectaba París con Lisboa pasando por Irún y Ciudad Rodrigo, fue uno de los servicios más demandados por los mirobrigenses y comarcanos, facilitando el desplazamiento de quienes tuvieron que buscar trabajo fuera de su tierra.

Como alcalde y diputado provincial de Salamanca por la comarca mirobrigense, Iglesias señala que son muchas las personas que en estos días reclaman la recuperación de este servicio y otras frecuencias desaparecidas que "facilitaban en extremo los desplazamientos de los muchos mirobrigenses y comarcanos que se vieron obligados a buscar trabajo fuera de su tierra".

El regidor recuerda que no es la primera vez que se solicita la recuperación de las conexiones ferroviarias en la línea Fuentes de Oñoro-Ciudad Rodrigo-Salamanca, que actualmente está "totalmente infrautilizada ya que en la actualidad no es posible realizar ningún desplazamiento por tren desde Ciudad Rodrigo ni hasta la ciudad, no hay servicios de viajeros".

La petición, que ha sido reiterada en el tiempo, busca beneficiar a los antiguos usuarios y también impulsar la llegada de turistas a Ciudad Rodrigo y la comarca.

Finalmente, Marcos Iglesias solicita una reunión con los responsables ministeriales y de Renfe para abordar este asunto "cuando su agenda se lo permita".