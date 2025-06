“El caso Asunta me mostró lo más cruel de la maldad humana”: Arturo Marcos, jefe de la Guardia Civil en Salamanca

El despacho del teniente coronel Arturo Marcos Sánchez no parece un lugar donde germinen historias de novela negra, pero bajo su tono sereno se esconde la memoria de algunos de los casos criminales más mediáticos y sobrecogedores del país.

Acaba de llegar a Salamanca como nuevo jefe de la Guardia Civil, tras una trayectoria impecable en cuerpos de élite como la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Policía Judicial de La Coruña, donde se enfrentó, entre otros, al caso Asunta: una investigación que, según confiesa, le mostró “lo más cruel de la maldad humana”.

Natural de Badajoz, criado entre los valores de servicio público y entrega, llega a una de las provincias más seguras de España con una hoja de ruta clara: fortalecer la proximidad de la Guardia Civil con la ciudadanía, reforzar la prevención de la ciberdelincuencia y proteger a los colectivos más vulnerables.

En esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León, repasa su trayectoria, sus motivaciones, los retos que le esperan y la huella emocional que dejan ciertas investigaciones en quienes, como él, miran al mal de frente.

De la UEI a la Policía Judicial

Pregunta: Su carrera ha pasado por unidades tan distintas como la UEI y la Policía Judicial. ¿Cómo ha influido esa experiencia en su forma de liderar?

Respuesta: Es un bagaje que me ha enseñado a tomar decisiones bajo presión, pero también a escuchar mucho. La Unidad Especial de Intervención es la élite de la Guardia Civil, donde se actúa con rigor y precisión quirúrgica.

Luego, en la Policía Judicial, ves otra cara: la investigación silenciosa, paciente, muchas veces ingrata. Esa mezcla me ha enseñado que el liderazgo no es imponer, sino acompañar.

El caso Asunta, una cicatriz profesional

De todos los casos en los que ha trabajado, hay uno que no se le borra: el asesinato de la niña Asunta Basterra. Fue uno de los investigadores clave del crimen que conmocionó al país.

"Me mostró lo más cruel de la maldad humana. No hay palabras para describir lo que supuso enfrentarse a ese caso. Fue duro para todo el equipo. Aprendimos mucho, pero también nos dejó una herida personal profunda. A veces, el uniforme no protege de lo que se queda dentro."

El nuevo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca, el teniente coronel Arturo Marcos Sánchez, en una entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla y León Luis Cotobal

Seguridad en Salamanca: una provincia con cifras positivas

P: Salamanca es una de las provincias más seguras de España. ¿Cuáles son los principales retos que afronta?

R: Precisamente por esas cifras, el reto es no bajar la guardia. El éxito no puede generar relajación. Nos preocupa la ciberdelincuencia, porque crece de forma exponencial.

Y también el bienestar de los mayores: hay que protegerlos frente a timos, robos o maltrato. Otro objetivo prioritario es que la Guardia Civil siga siendo un cuerpo próximo, accesible y respetado.

Ciberdelincuencia y violencia sobre los vulnerables

Arturo Marcos destaca que la Guardia Civil trabaja de forma intensa con menores, con mujeres víctimas de violencia de género y con mayores. Subraya que "la prevención y la educación en el entorno familiar y escolar son fundamentales" para detectar situaciones de riesgo.

En cuanto a la ciberdelincuencia, considera que “es un fenómeno que exige una formación continua y una capacidad de adaptación que nunca termina”.

Una visión humanista del servicio público

No somos una institución lejana. Debemos salir a la calle, hablar con la gente, entender sus problemas. El respeto se gana con hechos. En pueblos pequeños, que un guardia civil conozca por su nombre a los vecinos, es una herramienta de prevención mucho más eficaz que cualquier plan estratégico.

El futuro de la Guardia Civil en Salamanca

El nuevo jefe de la Comandancia afronta su destino en Salamanca con energía y confianza en su equipo.

"Hay mucho talento en esta tierra. Y hay muchas ganas de trabajar bien. Vamos a dar continuidad al trabajo excelente que ya se viene haciendo, pero también a incorporar ideas nuevas que nos ayuden a estar a la altura de los tiempos que vivimos."

Más allá del uniforme y los casos mediáticos, Arturo Marcos se muestra como un hombre que ha aprendido a convivir con el dolor sin dejar que le devore por dentro.

No se trata solo de custodiar la ley, sino de no perderse a uno mismo en el camino. Y eso él, lo resume con una frase que pesa más que cualquier medalla: “uno nunca puede perder la humanidad, ni siquiera frente a lo peor del ser humano”.