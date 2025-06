VÍDEO | El Zara "más bonito del mundo" está en Castilla y León: así es irse de compras por un convento del siglo XVIII

Zara cuenta con cerca de 2.000 tiendas repartidas por todo el planeta. Pero ninguna como la de Salamanca, considerada una de las más sorprendentes de Inditex, al menos en España.

Varios clientes han llegado a asegurar en redes sociales que esta es, sin lugar a dudas, "la más bonita del mundo". Y no les falta razón, pues irse de compras por una construcción histórica con casi 300 años de historia no es algo habitual.

Donde sí es posible es en la tienda de la conocida marca de Inditex ubicada en el número 58 de la calle Toro de la ciudad charra, ya que esta se sitúa en la nave de la iglesia del antiguo Convento de San Antonio el Real de los Franciscanos del siglo XVIII, cuya iglesia no se llegó a terminar.

Interior de la tienda Zara de Salamanca Luis Cotobal

Allí, los clientes miran, buscan, se prueban y compran los artículos vendidos por la firma en un espacio de varias plantas que les hace sentir como si estuvieran en un museo.

La fachada de este edificio fundado en 1736 y construido sobre una casa palacio del conde de Amayuelas, su arquitectura, sus materiales, su decoración, sus altos techos, su gran cúpula de 22 metros y los numerosos valores patrimoniales e históricos con los que cuenta, hacen vivir al visitante una experiencia única e inigualable.

En un primer momento, se intentó que este imponente lugar se lo quedara el Ayuntamiento de Salamanca, pero ante la falta de acuerdo fue Zara la que consiguió hacerse con él.

Entrada a la tienda de Zara de Salamanca Luis Cotobal

Si bien, tal y como confesó a este periódico Sonia Vázquez, la arquitecta que se encargó de transformar esta joya arquitectónica en una de las tiendas más bonitas de la ciudad, si no la más, hacerlo realidad no fue una tarea fácil.

A todos aquellos ciudadanos y asociaciones que expresaron su rechazo a que este bien patrimonial pasase a ser una tienda de Zara, se sumaron otros muchos problemas para poder poner en marcha el proyecto.

Entre ellos, el hecho de que, al entrar, esta se encontró como un espacio totalmente vacío, "con restos, con agujeros, huellas de escaleras e intervenciones poco respetuosas".

Además, "había la sensación de que un espacio sagrado con uso comercial podía ser poco acertado", añade.

Sin embargo y pese a que la rehabilitación duró ocho años, el proyecto salió adelante y con éxito. La tienda fue inaugurada el 23 de agosto de 2005 y las críticas de expertos y ciudadanos de a pie fueron positivas desde el primer momento.

Tanto es así, que hoy recibe diariamente a centenares de personas, ya no solo interesadas en hacerse con una prenda de Zara, sino también en contemplar en primera persona un edificio de los que pocos quedan en España. De hecho, según reveló, por allí incluso pasan numerosas rutas turísticas.

Panorámica de la tienda de Zara de Salamanca Luis Cotobal

Se ha convertido en un lugar de referencia para vecinos y visitantes y prueba de ello es la repercusión que ha tenido y sigue teniendo en redes sociales, donde se pueden encontrar cientos de publicaciones enseñando este espacio como un verdadero tesoro y un valioso descubrimiento.

Y también otros tantos comentarios de usuarios que expresan su sorpresa y fascinación al ver la tienda y conocer su secreto. "No me canso de verlo", "me encanta", "es impresionante" y "una pasada" son algunos de ellos.

Una tienda fiel a los patrones de modernidad, tendencia y vanguardia que marcan la línea de Zara, pero que conserva la esencia y los encantos del espacio en el que se encuentra. Una perfecta combinación de cultura, patrimonio y moda poco común.