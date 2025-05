Del sueño millonario al banquillo: condenado el asesor de Peace City World por falsificar su título

Del Peace City World no quedó ni rastro. Ni ciudad de la paz, ni inversiones, ni la proyección internacional que prometía. Solo una estela de titulares y, ahora, una condena.

La Audiencia Provincial de Salamanca ha sentenciado a dos años de prisión a José Fuentes, el asesor que representó ese fallido proyecto en el Ayuntamiento durante más de tres años, por falsificar los documentos que le permitieron acceder al cargo.

En la sentencia, dictada el 22 de mayo, el tribunal considera probado que el acusado presentó en 2020 un justificante de pago de tasas universitarias falsificado y un expediente académico manipulado.

Ambos documentos fueron clave para su contratación como asesor especializado en proyectos estratégicos, un puesto vinculado a la Sociedad Municipal de Turismo, dependiente del Ayuntamiento de Salamanca.

El tribunal absuelve, sin embargo, al exasesor del delito de estafa. La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel por falsedad documental y estafa, mientras que las acusaciones particulares, presentadas por el Ayuntamiento, la sociedad municipal y la Universidad de Salamanca, reclamaban cinco años y medio de prisión.

Finalmente, la Sala concluye que el engaño existió, pero no fue suficiente para acreditar que el acusado actuara con voluntad de enriquecerse sin contraprestación, como exige el tipo penal de la estafa.

“Cero inversiones”

Durante el juicio, celebrado el pasado abril en la Audiencia Provincial, desfilaron varios testigos relevantes. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, declaró que el proyecto Peace City World dejó “cero inversiones” en la ciudad, a pesar de los años que estuvo vinculado al consistorio y de las promesas de una transformación económica sin precedentes.

El regidor aseguró que desconocía personalmente la documentación presentada por Fuentes, aunque confirmó que el puesto exigía titulación universitaria.

También comparecieron el exrector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y el exconcejal de Promoción Económica, Juan José Sánchez. Rivero confirmó que Fuentes no aparece como licenciado en los registros de la USAL.

Sánchez, por su parte, explicó que su firma en el contrato respondía a un trámite administrativo, sin revisar el fondo del expediente.

El propio Fuentes negó haber dicho que era licenciado. Alegó que no presentó un título falso y que su trabajo fue útil, aunque los resultados no hayan sido visibles. Incluso llegó a acusar al alcalde de faltar a la verdad.

Falsedad sí, estafa no

Los magistrados sí ven acreditado que los documentos que entregó Fuentes eran falsos. Uno de ellos reproducía el pago de tasas para la expedición de un título que no tenía.

El otro, una certificación académica alterada con asignaturas aprobadas que no había cursado. Ambos fueron utilizados para acceder al cargo de asesor, que desempeñó entre 2020 y 2022, con una retribución total de más de 135.000 euros.

No obstante, el tribunal concluye que no hubo estafa porque Fuentes realizó funciones reales durante ese tiempo. El problema, dicen los jueces, no es si lo hizo bien o mal, sino que entró por la puerta equivocada.

“Aunque la contratación se basó en documentos falsos, hubo un trabajo desempeñado que impide hablar de perjuicio injustificado”, señala la resolución.

La sentencia impone una multa y el pago de las costas judiciales. Sobre la devolución del dinero cobrado, los magistrados aclaran que no es materia del proceso penal y que deberá, en su caso, reclamarse por la vía administrativa o civil.

Fuentes no ingresará en prisión de forma inmediata. La condena no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.