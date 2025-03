Rajan tres ruedas del coche del alcalde de Béjar: “En días como hoy me dan ganas de irme a mi casa”

La situación de la política municipal en Béjar no cesa de problemas, que, incluso, trascienden al ámbito privado. Como es el caso del vehículo del alcalde de Béjar, Luis Francisco Martín, que amaneció este martes con tres de las cuatro ruedas rajadas, impidiendo su uso, un acto vandálico que pondrá en conocimiento de la Policía Nacional a lo largo del día de hoy, según señala.

“En días como hoy me dan ganas de irme a mi casa”, señaló en declaraciones a esta agencia, destacando la “maldad” de quien le obliga, además, a cambiar los cuatro neumáticos.

Preguntado si considera que hay un trasfondo político en lo sucedido, aunque reconoce no tener "ni idea de quién ha sido", al regidor bejarano no le cabe duda. Llevo toda mi vida en Béjar, con mi trabajo en la empresa privada, y jamás he tenido ningún problema. Desde que llegué a alcalde, me han rayado el coche de arriba a abajo, tengo ‘escupitajos’ cada dos por tres y abollones de porrazos”, enumeró.

Es más, relató haber tenido dos incidentes graves con otro vehículo de su propiedad que utiliza para viajar. “Me ponen detrás de la rueda un taco de aluminio y una vez pinché en Talavera y otra vez en Salamanca, con el peligro del reventón que eso conlleva y de tener un accidente y matarme”, lamentó.

Impulso de dejar la Alcaldía

Por ello, en días como hoy, según aseguró, tiene el impulso de dejar la Alcaldía. “Te dan ganas de decir: ‘me voy a mi casa’. Estoy dejando mi empresa, no estoy atendiendo a mi familia, muchos concejales ganan más que yo. Aguanto descalificaciones, desprecios e insultos contra mí en las redes sociales. Esto me cuesta arreglarlo más de lo que gano en un mes”, manifestó.

No obstante, Martín agradeció un comunicado de apoyo emitido hoy por el Grupo Municipal Socialista al conocer lo ocurrido. La política en Béjar tiene una crispación horrible desde el día en que tomé posesión. Me agrada la nota, pero parte de esa crispación contra mí la han sembrado ellos. Yo era una persona valorada en el mundo de la Cultura y ahora para hacerme eso me tienes que odiar. Por eso me dan ganas de irme a mi casa y dedicarme a lo mío”, apuntó.

En este punto el alcalde recordó otros episodios que ha experimentado esta legislatura. Entre ellos, rememoró que, en Navidad, la Policía Nacional intervino antes de que un individuo le lanzara unas pelotas de golf “que tenía preparadas”. “En las redes, me atribuyen negocios oscuros, relaciones con narcotraficantes… Se le está yendo la pinza a la gente”. Así, recordó que en un pleno un concejal le arrojó una botella y le llamaron, entre otras codas, “payaso de los cojones” y “pájaro bobo”.

“Seguro que mañana se me ha pasado y sigo con más fuerzas de sacar esta ciudad adelante, pero desgasta mucho”, reconoció. Por ello, pidió “sensatez” y que no exista “tanta crispación social” en el municipio. “Se ha perdido el respeto y se olvida que represento a una ciudad”, concluyó.

Condena socialista

El Grupo Municipal Socialista condena “de manera enérgica y rotunda” la vandalización sufrida por el vehículo del alcalde de Béjar, “un hecho que no tiene ninguna justificación ni puede considerarse provocado por nada”, según el comunicado socialista.

Un hecho, incidieron, “intolerable en un estado de derecho”. “No puede consentirse ningún tipo de agresión a nadie, y no puede tolerarse que se intente impedir el libre ejercicio de la representación de la ciudadanía con estos acto”, añadieron, mostrando su apoyo y solidaridad a Martín.

"Pedimos a la ciudadanía que mantengamos la calma y el sosiego. Se puede opinar diferente y defender proyectos e ideas distintas. Jamás se puede usar ni justificar la violencia”, concluyeron.