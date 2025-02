Condiciones y fechas para el registro de vehículos que puedan entrar a las zonas peatonales de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha la plataforma de registro de vehículos para autorizar el acceso a las zonas peatonales del centro de la ciudad. Así, el concejal de Tráfico y Transportes, Ángel Molina, ha presentado este viernes el sistema en el que los vecinos interesados se podrán registrar.

No obstante, este sistema no empezará a aplicar sanciones por accesos no justificados hasta el 1 de julio. Tal y como ha señalado Molina, la diferencia que habrá en cuanto a la situación actual es que los accesos a esta zona del centro de la ciudad pasarán a estar controlados por lectores de matrícula.

Esto permitirá "gestionar de manera más efectiva el flujo de vehículos en esta zona". De esta manera, existen distintos tipos de autorizaciones de acceso a las zonas peatonales, dependiendo de la vigencia o del colectivo al que va destinado.

Ahora bien, todas ellas necesitan una gestión previa. Las autorizaciones pueden ser dependiendo del tiempo, ya sean temporales (hasta 30 días de vigencia) o permanentes; o dependiendo del uso; residentes, PMR, colectivos, aparcamientos, garajes privados, carga y descarga, taxis, VTC, 2º residencia, local no comercial, trastero o residente con coche no empadronado.

En ningún caso, los residentes empadronados en el interior de la zona monumental/peatonal y que paguen el IVTM en Salamanca se verán afectados por la limitación por lo que nunca se verán obligados a cambiar de vehículo.

Asimismo, el alta en el sistema se llevará a cabo de forma automática, sin necesidad de realizar ningún tipo de trámite.

Los residentes empadronados dentro de la zona peatonal con vehículos registrados en la dirección de residencia no tendrán que gestionar el alta de los mismo, solo deberán tramitar las invitaciones a otros vehículos o coches, por ejemplo, de renting.

En ese caso no se otorgará autorización para el acceso permanente a estas zonas si el vehículo está registrado fuera de dicha zona. Igualmente, los residentes podrán pedir un cupo limitado de invitaciones mensuales. También podrán gestionar permisos temporales para invitados y opción de incluir vehículos de alquiler, leasing, etc. Todos los vehículos domiciliados tendrán acceso permanente.

Los vehículos de personas con movilidad reducida registrados en el Ayuntamiento tendrán acceso sin restricciones a las Áreas de Influencia Peatonal, siendo necesaria la notificación por correo electrónico. Para los nuevos registros de vehículos PRM solicitarán la presentación de una solicitud de alta que incluya la documentación necesaria.

Las personas con movilidad reducida podrán disponer de dos vehículos registrados, uno de ellos permanente y el otro podrán cambiarlo a través de la plataforma.

En los casos colectivos, se entregarán autorizaciones a los responsables de los diferentes servicios y estos se encargarán de gestionar las matrículas necesarias mediante autorizaciones puntuales. Este caso afecta a viviendas de uso turístico, hoteles, centros educativos, centros sanitarios, centros religiosos, centros universitarios, comercios, administración pública y profesionales.

Las empresa de parking privado deberán registrarse oficialmente para otorgar y gestionar acceso a sus usuarios. Cualquier usuario que acceda al aparcamiento quedará automáticamente autorizado ya que el propio aparcamiento será el responsable de gestionar la matrícula de manera posterior.

Respecto a los garajes se concederán dos autorizaciones permanentes por plaza. Los propietarios de estos podrán solicitar un permiso para acceder a las zonas restringidas, presentando prueba de propiedad y la documentación requerida.

En el caso de alquiler de plazas, el arrendador dará un usuario y contraseña al arrendatario que tendrá validez de un año. Podrán incluir dos matrículas por plaza con la posibilidad de llevar a cabo un cambio diario desde la propia plataforma.

Los taxis registrados en el Ayuntamiento de Salamanca serán automáticamente registrados para acceder a las zonas restringidas. Los vehículos externos deberán presentar una solicitud oficial para acceder a las ZBE/AIP, con concesión individual y sin acceso a la zona peatonal a menos que transporten a personas con movilidad reducida.

Para los carga y descarga, una vez registrados, a través de la plataforma se les autorizará a acceder en diferentes zonas en determinadas franjas horarias. En ese caso, serán permisos permanentes para vehículos comerciales que requieran acceso en horario especial o ampliado a ciertas zonas de carga y descarga previamente.

Los VTC registrados en la ciudad podrán obtener acceso. Los de fuera deberán solicitarlo oficialmente y no podrán acceder a la zona peatonal, salvi si transportan a personas con movilidad reducida.

Los propietarios de segundas residencias, trastero, local no comercial o vehículo no empadronado, podrán recibir una autorización para acceder una vez registrados en la plataforma.

Se contemplarán excepciones y otros casos no previstos, para los cuales se deberá seguir el procedimiento establecido por las autoridades correspondientes.

El registro en la plataforma

El primer paso para registrarse en la plataforma es completar el formulario de registro que está a disposición de los interesados en la página web https://zbe.aytosalamanca.es/.

Una vez completado el registro y que este sea revisado y validado, el Ayuntamiento procederá a registrar al usuario, enviándole un correo electrónico conformando la creación de la cuenta.

En el caso de que esta solicitud sea aceptada, el solicitante recibirá un segundo correo electrónico con un usuario y contraseña para acceder al sistema de gestión de autorizaciones, además de un enlace al manual de usuario, donde encontrará información detallada sobre cómo utilizar la plataforma.

En el caso de que la solicitud sea denegada, se recibirá un correo exponiendo el motivo de la denegación. Cabe destacar que dependiendo del tipo de autorización solicitada, en algunos casos será necesario aportar documentación específica. Los requerimientos se detallarán en el correo de creación de la cuenta.

Gestión de las autorizaciones

Una vez registrado y con las credenciales proporcionadas, el usuario podrá gestionar directamente desde la página web los vehículos que necesiten autorización, en función de los permisos concedidos desde la propia web.

Así, el usuario que acceda a la plataforma, se encontrará con una serie de pantallas que le permitirán realizar las siguientes acciones: gestionar sus matrículas; invitar a otros vehículos o realizar importaciones masivas en el caso de aparcamientos, hoteles, o centros educativos; conocer la validez de las matriculas autorizadas; consultar las invitaciones disponibles; o autorizar a otros usuarios para gestionar las invitaciones a la ZBE.

Una vez se accede a la plataforma (http://zbe.aytosalamanca.es) aparecerá una pantalla desde donde se podrá consultar todos los tipos de autorizaciones concedidas. Una vez dentro del tipo de autorización concedida, se permite añadir, editar o eliminar las matrículas autorizadas. A su vez el usuario puede consultar el cupo de invitaciones disponible dentro del periodo en el que se encuentre.

Sin restricciones hasta 2029

La Ordenanza Municipal de creación y Gestión de las Zonas de Bajas Emisiones del Municipio de Salamanca (ZBE) entró en vigor en el mes de junio de 2024 aunque no se comenzarán a aplicar restricciones hasta el año 2029. Cabe recordar que la Unión Europea obliga a las ciudades mayores de 50.000 habitantes a crear una Zona de Bajas Emisiones, como es el caso de Salamanca, aunque no se aplicarán restricciones severas.

Salamanca contará con dos Zonas de Bajas Emisiones, la Zona 1 denominada ‘Zona Monumental’ y que corresponde a las zonas peatonales del centro de la ciudad, operativa desde junio 2024 y con las mismas restricciones que hasta ahora y la Zona 2 que entrará en funcionamiento en 2029.

Por tanto, las limitaciones de acceso a vehículos son similares a las ya implantadas en algunas zonas de la ciudad desde hace años y la única diferencia que habrá respecto a la situación actual es que los accesos a estas zonas pasarán a estar controlados por lectores de matrícula, que controlarán los accesos a la Zona Monumental/Peatonal de la ciudad.

Toda aquella persona que por necesidad tenga que acceder al centro podrá hacerlo, indistintamente del medio de transporte que utilice, introduciendo sus datos personales y la matrícula del vehículo en cuestión en la plataforma digital que les concederá una autorización de acceso.

En todo caso, para cualquier duda o consulta a este respecto, el Ayuntamiento de Salamanca ha habilitado un servicio de atención al ciudadano que está disponible a través del teléfono 923 27 91 99 o a través del correo electrónico zbe@aytosalamanca.es. También se atenderán consultas de forma presencial en las dependencias de la Policía Local de Salamanca situadas en la avenida de la Aldehuela, 43 – 63.