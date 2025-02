El diputado provincial de Vox Salamanca y el 80% de los cargos electos se atrincheran contra la dirección

Noticias relacionadas Nueva guerra en Vox: Pérez de la Sota desbanca a Ignacio Rivas como portavoz en el Ayuntamiento de Salamanca

El problema del cisma en Vox Salamanca no termina tal como pensaba la dirección provincial y nacional, sino al contrario. Un total de 19 cargos públicos, con el diputado Celestino del Teso a la cabeza, se atrincheran mientras culpan de todo este problema a "la falta de democracia interna" y, de paso, al procurador Carlos Menéndez que "mira para otro lado".

Cestino del Teso, que dejó bien claro que "no presentaré la dimisión", porque "no acepto que me tachen de indisciplinado, sino que siempre he tratado con respeto a mis superiores", abundó que este grupo, contrario a la dirección provincial, "supone el 80% de Vox en la provincia de Salamanca".

Del Teso, que dio "las gracias a los compañeros por estar aquí", quiso aclarar su punto de vista ante los últimos acontecimientos que están sucediendo en Vox y su repercusión en la provincia de Salamanca. "Como dijo mi compañero Javier Bernardo Teira Lafuente, nosotros no somos un problema, pretendemos para Salamanca, para Castilla y León y, por tanto, para España, justicia y democracia interna".

Celestino del Teso, diputado de Vox en la Diputación de Salamanca

El contexto en que se produce todo este problema surge con la expulsión de Ana Rosa, Fernando y Javier Peira del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla y León y la reorganización del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Salamanca.

Del Teso aludió a una reunión producida el pasado 28 de enero, con foto en la Plaza Mayor incluida, como desencadenante de la expulsión de Teira y Hernando, pero señaló tres asuntos que, según el sector crítico, son la “causa profunda” que ha derivado en esta crisis. En primer lugar, lamentó, la “pésima gestión” de los pactos postelectorales, sobre todo en Sotoserrano, principal foco de conflicto, y en Béjar, pero también en otros municipios como Topas y Carrascal de Barregas.

Celestino del Teso apuntó a "tres asuntos bases en la situación de Vox en la provincia de Salamanca". El primero, una última gestión que hizo el partido en los problemas de la elección municipal en algunos municipios de la provincia, como pudo ser el caso de Sotoserrano".

En segundo lugar, "los intolerables ataques a miembros del equipo de Vox en Salamanca, amparados e incluso usados por el máximo representante del partido en la provincia, el presidente, Carlos Menéndez y otras personas afines".

Y en tercer lugar, "la pésima gestión de la comunicación del Partido en la provincia", donde volvió a referirse a Carlos Menéndez "responsable fácilmente reconocible", pero también al secretario provincial y asesor en el Ayuntamiento de Salamanca, "Juan Ramón Gallego",

"Discordia, opacidad y avasallamiento"

Celestino del Teso, que hablaba en representación de ese 80% de Vox Salamanca, recordó que han vivido "una aventura difícilmente soportable. Si quien tenía que estar a al mando se dedicó a imponer y quien tenía que acompañarnos en el desempeño de nuestro trabajo, redujo su actividad a la discordia, a la opacidad y al avasallamiento personal principalmente", es la situación a la que se ha llegado.

Denunció el diputado provincial que se han empleado "métodos inaceptables, se han silenciado y penalizado críticas constructivas, todo lo contrario de lo que requiere el funcionamiento de una organización que pretende ser democrática. Se ha acusado a personas sin importar los daños a la imagen y a la integridad moral de las mismas".

Todo esto, explicó Del Teso, se puso en conocimiento por mi persona ante el presidente provincial "que me dio su palabra. Y no ha sido así. Sino que ha transmitido presuntamente de manera directa o indirecta a la gente que me ha invitado a la mesa, y no directamente a los órganos nacionales, una visión cerrada y falsa de la realidad".

"No se me puede acusar de indisciplina. Porque siempre he sido una persona disciplinada. He trabajado en la empresa privada. Y ahí, desde luego, se sabe lo que cada uno tiene que hacer. Y eso es lo que he hecho toda mi vida, respetar a mis superiores. Pero cuando me explican las razones de una decisión que no entiendo, que no comparto, mi obligación es cumplir con aquello que se me dice, siempre y cuando se me explique. Siempre y cuando que sea legal. Siempre y cuando que se respete a las personas.

"Tenéis razón"

"La vicesecretaria nacional de organización, en su visita a Salamanca, la que tuvo con nosotros, ha habido otras, nos dijo, y hago en comillas, tenéis razón, intentaré solucionarlo, pero no es fácil. Si no lo consigo, hacer lo que tengáis que hacer", explicó Celestino del Teso.

Con respecto al partido, "al que pertenezco, sigo perteneciendo y quiero seguir perteneciendo, hemos guardado silencio no un mes, ni dos meses. Hemos estado esperando la solución. Hemos estado esperando comunicación, una llamada. No se ha producido. Seguimos esperando. Porque Traemos soluciones. Y cuanto antes llegue la justicia, antes llegará la paz".

La solución, según Del Teso, "está bien clarao. Un nuevo comité ejecutivo provincial. La restitución de dos procuradores trabajadores, como no se puede más en sus funciones dentro del grupo. Y el reconocimiento de la renovación del cuerpo municipal del Ayuntamiento de Salamanca.

“Muchas veces se me ha dicho, medio en broma, que presente la dimisión. Pero no por temas serios o importantes, sino por cuestiones personales. Por no acepto que se me acuse de indisciplina. El ninguneo al que he sido sometido, los ataques personales, no solo a mí, y el trato injusto a nuestro procurador en las Cortes, que se limitó a representar los intereses de todos nosotros, es inaceptable. Yo no lo perdono, aunque eso tenga un precio”, advirtió Del Teso, quien durante el turno de preguntas respondió afirmativamente a si había recibido presiones y amenazas.