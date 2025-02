Cerca de mil agricultores protestan contra los bajos precios del cereal ante la planta de bioetanol de Babilafuente

La protesta de los agricultores contra los precios de derribo del cereal continúa ganando fuerza. Cerca de mil personas acuden a la concentración realizada ante la planta de biocarburantes de Babilafuente, convocados por las organizaciones agrarias Asaja y la Alianza UPA-COAG.

El presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo; el secretario general de UPA de Castilla y León, Aurelio González, y el coordinador general de COAG de Castilla y León, Lorenzo Rivera, en nombre de los productores de cereal, denuncian "la crisis económica que sufre el sector por los bajos precios y los altos costes de producción".

Una situación que "se agravará a consecuencia del acuerdo UE-Mercosur, los aranceles a las importaciones de fertilizantes de Rusia y Bielorrusia y las posibles guerras arancelarias derivadas de la política económica de la nueva administración estadounidense", recuerdan.

Manifestación de agricultores en Babilafuente

Con esta movilización, los productores de cereal buscan "visibilizar la grave crisis económica que atraviesa el sector", producto tanto del "elevado coste de los insumos" (fertilizantes, semillas, fitosanitarios, energía, etc.), como de la devaluación del mercado por las importaciones masivas, que los operadores utilizan de manera especulativa para reducir los precios de la producción local.

Asaja y la Alianza UPA-COAG advierten que la situación se verá "aún más afectada por el acuerdo entre la UE y Mercosur, los aranceles a las importaciones de fertilizantes provenientes de Rusia y Bielorrusia, así como las posibles tensiones arancelarias derivadas de la política económica del nuevo gobierno estadounidense.

Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca asegura que "los agricultores no pueden seguir soportando precios tan bajos que amenazan nuestras explotaciones. Mientras los costes de producción no dejan de aumentar, los operadores comerciales están hundiendo los precios de nuestros productos, y es algo que no podemos permitir".

Por ello, comenta que la protesta realizada esta mañana en Babilafuente es "una muestra de nuestra determinación de luchar por un futuro para la agricultura de nuestra región, que se ve seriamente amenazada”.

Ante este panorama, además de las demandas ya planteadas a las administraciones públicas, los agricultores amplían su protesta hacia los operadores comerciales, responsables en gran parte de esta grave situación.