El Belén de Santa Marta hace un homenaje al comercio local con espectacular diseño de negocios de antaño

Santa Marta de Tormes ya luce de Navidad. Los operarios municipales ultiman los preparativos para la inauguración oficial de la iluminación y la Villa Navideña. Pero antes, en el vestíbulo del Ayuntamiento, se presenta el Belén de Santa Marta, que este año hace un homenaje al comercio local, presentado por el alcalde, David Mingo.

La escena del nacimiento de Jesús se enmarca en esta edición en una calle comercial tradicional, que evoca los negocios de antaño y cuyo elemento principal es el escaparate de la 'Tienda de Navidad'.

En uno de los módulos del escaparate se puede apreciar el propio belén en el momento de la llegada de los Reyes Magos, con Melchor, Gaspar y Baltasar ofreciendo sus presentes al recién nacido. La escena está flanqueada por dos árboles de Navidad que integran la tradición religiosa y pagana de las fiestas.

La tienda de Navidad en el Belén de Santa Marta

Otro de los módulos del escaparate muestra infinidad de artículos que evocan un bazar navideño, con elementos que tradicionalmente se asocian a estas fechas. Así, la gran cristalera esconde artículos como cajas de música, tiovivos, bolas de nieve, cascanueces, renos, todo tipo de bolas de Navidad, casitas de muñecas, coronas navideñas, acebo, las tradicionales flores de Pascua, figuras de Papá Noel, cajas y otros elementos decorativos.

La calle está decorada con grandes figuras de renos y osos polares, así como la señalización que indica los nombres de los diferentes comercios, que también se pueden ver representados en el gran vinilo que decora el vestíbulo del Ayuntamiento.

A la escena principal del belén de Santa Marta se accede a través de un gran arco vegetal flanqueado a su vez por dos grandes cascanueces que hacen un guiño y un pequeño homenaje a la Villa Navideña de Santa Marta. En el exterior se ha instalado una chocolatería habilitada en un carrito tradicional, así como el buzón de los Reyes Magos y el buzón del Correo del Polo Norte para que los más pequeños depositen sus cartas.

Para elaborar la gran escena navideña ubicada en el vestíbulo del Ayuntamiento de Santa Marta se ha utilizado el mismo belén que en los últimos años, así como materiales reciclados (palés, tablones de madera...) y elementos reutilizados de pasadas ediciones de la Navidad.

Además, buena parte de los artículos navideños presentes en la escena han sido cedidos por los propios concejales del Ayuntamiento, trabajadores y vecinos que han querido colaborar en la creación de este espectacular paisaje navideño.

El belén de Santa Marta hace este año un sentido homenaje a todos los comercios del municipio que, en estas fechas tan señaladas, tienen que esforzarse para competir con las grandes superficies. Pequeños establecimientos que están el pensamiento de la mayoría de los ciudadanos cuando se trata de evocar pasajes propios de la Navidad.

Los operarios del servicio de mantenimiento del Ayuntamiento de Santa Marta junto a la concejala Marta Labrador, han trabajado codo con codo en las últimas semanas para que Santa Marta de Tormes siga dando nuevos pasos para convertirse en un referente de la Navidad en la provincia.

"Orgullo" del alcalde

Villa navideña de Santa Marta, que se inagurará este jueves

El alcalde, David Mingo, en la presentación dejó claro que "es algo totalmente novedoso y único. Es mucho más que el Belén. Esta escenografía es un homenaje al comercio tradicional, especialmente de Santa Marta. Además de eso tiene otras connotaciones y que son muy especiales".

Lo primero, explicó Mingo, "es diseño específico de la teniente de alcalde de Santa Marta, lo es desde hace muchos años. No lo ha diseñado un gran diseñador, un ingeniero, un arquitecto, un decorador de interiores, bien podría serlo Marta, pero sin embargo es teniente de alcalde de Santa Marta y lo hace con su dedicación, en su rato libre, acompañada de otros concejales, que le han ayudado, y del personal municipal".

En segundo lugar, es que "lo ejecutan trabajadores municipales. Gente de Santa Marta, que ponen todo su rato y empeño en conseguir trasladar la ilusión que supone la Navidad, la ilusión que supone este Belén y la ilusión que supone esta tienda de Navidad, al resto de gente de su municipio, a los más pequeños por supuesto", afirmó.

Y en tercer lugar, "desde hace tiempo trabajamos por generar cosas diferentes en el municipio, algo que se salga de la norma. Hacer un Belén tradicional estaría fenomenal, lo hemos hecho muchos años, hacer esto supone una llamada de atención para que vengan a visitarnos".

En palabras de David Mingo, "esto no lo hay en ningún sitio, esta es la realidad. Se podrá discutir muchas cosas, pero que esto no lo hay en ningún sitio es así. Como no hay esa villa navideña hecha a mano por gente de Santa Marta, por un taller que todo el año está trabajando con material reciclado, como buena parte de este Belén también de artesanía navideña realizada a mano con material reciclado y con productos que son del comercio local básicamente y de nuestro entorno".