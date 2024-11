El PSOE tacha de "mentira" las ayudas anunciadas por Mañueco para Salamanca prometidas ya en 2021

Noticias relacionadas Mañueco anuncia una inversión de 75 millones para potenciar el desarrollo económico de Salamanca y su alfoz

Tanto el PSOE de Salamanca como el Grupo Parlamentario en las Cortes de Castilla y León arremeten, por boca de la procuradora salmantina Rosa Rubio, contra el fondo de inversiones anunciado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para Salamanca, al que califica "como una gran mentira".

Rubio asegura que este fondo es "el chocolate del loro con el que una vez más se pretende engañar a la provincia y a los salmantinos". Recuerda que lo anunciad "es una repetición del protocolo que la Junta, y Mañueco como presidente, ya firmó con el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de Salamanca el 15 de octubre de 2021".

La procuradora socialista recuerda que el anuncio de 2021 fue realizado "a bombo y platillo y donde se aludía o se hacía referencia a convertir Salamanca en el motor económico y de la creación de empleo regional 'la Silicon Valley de España decían', con una inversión que cifraron en casi 65 millones de euros".

Pero, asegura Rosa Rubio, que también es la secretaria del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, es un "protocolo del que nada o casi nada se ha cumplido o se ha ejecutado y promesas que, como siempre, se han quedado en polvo, paja y humo".

"Una moviola"

La parlamentaria salmantina incide en que lo presentado ayer por el presidente de la Junta es "una moviola" del Protocolo anunciado y presentado hace tres años y que tenía un vencimiento para su ejecución precisamente este mismo año de 2024.

"Lo de ahora es lo mismo, las mismas promesas, las mismas inversiones con el maquillaje que lo que antes eran 65 millones ahora, hace falta tener cara, se ha convertido en 75 millones que tampoco nunca como los anteriores van a llegar a Salamanca", asegura Rubio.

"En aquel entonces, como ahora" también se hablaba del Puerto Seco, "un proyecto que data del año 2011 por cierto y 13 años después sigue sin ser una realidad. También se hablaba de inversiones puntales en materia de tecnología, emprendimiento e innovación pero, de todo aquello, "nada de nada, si te he visto no me acuerdo".

La parlamentaria socialista alude en este sentido a la batería de preguntas hechas en las Cortes a principios de este año donde se interpelaba a la Junta sobre las inversiones, las partidas y su financiación, el estado en que se encontraban y los empleos directos creados en relación con ese protocolo que se firmó en 2021.

Pero, recuerda la procuradora salmantina, la respuesta fue "absolutamente decepcionante, no sabían o no contestaban, o lo que es lo mismo, no decían nada porque no había o ha habido nada".

"Volveremos a preguntar y a pedir explicaciones en las Cortes" ha advertido Rubio sobre esta “repetición de la jugada que está haciendo Mañueco” pero “muchos nos tememos que la respuesta va a ser la misma, "cero patatero".

A su entender, lo dicho y lo anunciado por Mañueco es “simplemente un acto electoral” donde se vuelven a utilizar administraciones e instituciones como la Diputación, el Ayuntamiento y la Universidad de Salamanca para “vender humo y mentir y engañar a los salmantinos”.