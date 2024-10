La Cata Gastrobar: atractiva apuesta en un pueblo de Salamanca donde comer la mejor superhamburguesa

En muchos pueblos de la provincia de Salamanca cierran locales de hostelería porque no hay quien continúe con el negocio, en muchos casos ruinosos. No es el caso de Daniel Flores García, Dani para los amigos, que, a sus 32 años, se ha convertido en emprendedor: abre La Cata Gastrobar, donde reina la superhamburguesa y a muy buen precio.

Situado en la calle Bulevar 4 de Alba de Tormes, en pleno corazón de tapeo de la Villa Ducal, lleva abierto hace apenas 15 días La Cata Gastrobar. Un espacio luminoso, decorado con gusto, donde la buena comida y la atención al detalle son protagonistas. Con una terraza que siempre está ocupada.

L. Falcao Los mejores lugares de Salamanca para observar aves

Dice Dani que "después de una pausa, vuelvo a lo que siempre ha sido mi verdadera pasión: la hostelería. Aunque cerré en su momento, he decidido retomar este camino porque sé que es lo que me hace sentir vivo. Cada sonrisa de un cliente satisfecho, cada momento compartido en una mesa… Eso es lo que me impulsa a seguir adelante".

Un lugar donde sentirse agusto, La Cata Gastrobar

"Arranco este nuevo proyecto con más fuerza que nunca, con ganas de crear un espacio donde la buena comida y la atención al detalle sean protagonistas. No es solo un negocio, es mi sueño hecho realidad y estoy emocionado de poder compartirlo con todos los muchos clientes y amigos", asegura mientras corta jamón. Dani busca ofrecer algo distinto en un mercado ya de por sí saturado. Por eso, su especialidad son las hamburguesas. Ahora que se celebran las fiestas de Santa Teresa es casi una odisea conseguir una mesa. Peñas, amigos, familias... todos van a saborear esas superhamburguesas de La Cata. Una hamburguesa de La Cata Gastrobar de Alba de Tormes Son cuatro modalidades las que salen de los fogones. Desde 'La Emily', a fuerza de carne autóctona charra, doble queso, mermelada de beicon y salsa Emily, con un precio de 10 euros, hasta la llamada 'La Cata', a 9,80 euros, con carne, doble queso, doble de beicon, salsa burger y pepinillo. Pero también están las más económicas, 'La Chicken' de pollo, lechuga, tomate y queso, a 8,50 euros, o 'La Tradicional', con el mismo precio, compuesta de 180 gramos de carne, queso, huevo y lechuga. La fonda de los toreros echa el cierre después de 140 años abierta en un pueblo de Salamanca