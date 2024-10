La fábrica de Juzbado comunica un suceso notificable al CSN

Noticias relacionadas La explosión de un horno, eje del simulacro anual de la Fábrica de Juzbado

La fábrica de Juzbado, perteneciente a Enusa, comunica un suceso notificable al Consejo de Seguridad Nuclear, como es preceptivo y obligatorio.

Ello como consecuencia de haber detectado que un dispositivo que se utiliza para controlar el movimiento de botes con material nuclear se encontraba en un hueco que comunica dos áreas del proceso de fabricación.

Esta circunstancia del dispositivo obstaculizaba el correcto movimiento de la barrera contraincendios que protege dicho hueco de comunicación.

De forma inmediata se ha procedido a la retirada del dispositivo, dejando exento el hueco y restaurando, así, las funciones de seguridad de la barrera contraincendios

El suceso no ha supuesto ningún riesgo para la instalación, las personas trabajadoras, la población ni el medioambiente ya que la actuación de la barrera contraincendios no ha sido requerida. En el momento en el que se detectó el suceso no se estaban realizando actividades en ninguna de las dos áreas.