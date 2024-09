Los salmantinos decidirán las próximas inversiones municipales: este es el plazo de los presupuestos participativos

El Ayuntamiento de Salamanca mantiene abierto hasta el 30 de septiembre el proceso de la novena convocatoria de los Presupuestos Participativos. El objetivo es que las personas empadronadas en Salamanca, bien de manera individual o a través de colectivos o asociaciones de la ciudad (entre los que se encuentran los colectivos de vecinos, de personas mayores, mujeres, salud y autoayuda, jóvenes, deportivos, de consumidores, así como representantes de las organizaciones empresariales y sociales), participen en la elaboración del Presupuesto Municipal para el próximo ejercicio 2025 realizando propuestas sobre las inversiones en la ciudad.

Las iniciativas se podrán remitir a través de la dirección de correo electrónico presupuestosparticipativos@aytosalamanca.es; a través del formulario habilitado en la página web www.participacionsocial.aytosalamanca.es/es/presupuestosparticipativos/ y en el registro municipal, así como en los buzones habilitados en los centros municipales (Iglesia Vieja de Pizarrales, Miguel de Unamuno, Julián Sánchez ‘El Charro’, Victoria Adrados, Luis Vives, Trujillo, Puente Ladrillo, Vistahermosa, Tejares, La Vega y Espacio Joven).

En la presente convocatoria está previsto que se someta a la participación social el 10% del presupuesto municipal referido a las inversiones que más afectan en la vida diaria de las personas. Así, los salmantinos podrán participar en la elaboración de las partidas destinadas a obras nuevas, de reparación o remodelación de calles, mejoras en parques y jardines de la ciudad, actuaciones en la red de agua, iniciativas medioambientales o en instalaciones deportivas municipales.

El proceso de participación se desarrolla en diversas fases. En una primera, los interesados, ya sea de forma individual o colectiva, pueden entregar sus iniciativas a través de los diferentes canales de comunicación habilitados a tal efecto.

Posteriormente, una vez recopiladas, comenzará una fase de información para que sean estudiadas cada una de las propuestas por parte de los técnicos municipales, quienes analizarán principalmente la viabilidad económica y técnica de los proyectos.

Conforme a los criterios establecidos, el Consejo de Ciudad establecerá el orden de prioridad y finalmente, en la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior, se determinará la inclusión en el presupuesto los proyectos presentados comunicando la aceptación o no de los mismos.

La exposición de pintura 'Nostalgia', de Isabel Robledo

La sala de exposiciones del Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez 'El Charro' acoge hasta el 30 de septiembre la exposición de pintura 'Nostalgia' de Isabel Robledo, que podrá visitarse de 9:00 a 14:00 horas hasta el 13 de septiembre (excepto sábados) y a partir del día 16 de septiembre de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas.

Esta exposición se enmarca en la actividad del Ayuntamiento de Salamanca en los centros de Participación Ciudadana, de manera que se contribuye a acercar la cultura a los barrios, saliendo al encuentro de los vecinos. De hecho, los centros municipales integrados de Julián Sánchez ‘El Charro’, Victoria Adrados, Trujillo, Vistahermosa e Iglesia Vieja de Pizarrales albergan cada año cerca de medio centenar de exposiciones de fotografía, pintura, dibujo y trabajos manuales de diversas asociaciones y colectivos sociales.

Desde niña, esta artista ha sentido la necesidad de expresar sus inquietudes y emociones a través de las artes plásticas. Al terminar sus estudios de delineación artística en la Escuela de Arte de Málaga, continuó su formación en Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Oviedo, donde pudo experimentar y formarse en diferentes disciplinas como la fotografía, el grabado, la ilustración y la pintura.

Según explica la artista, “este aprendizaje me sirvió como base para crecer creativamente y conocer diferentes técnicas que a día de hoy me han servido en mi quehacer artístico. Tras este periodo de estudios y varios años ejerciendo como diseñadora, comencé a descubrir la cerámica a través de los talleres impartidos por el maestro Iñaqui San, al cual, tuve la suerte de conocer en un momento de cambio creativo, donde el diseñar no llenaba todas mis expectativas. El contacto con lo ancestral, la tierra, el agua, el fuego…”.

Aunque la pintura siempre estuvo ahí, fue a partir de la pandemia cuando Isabel Robledo retomó los pinceles y descubrió de nuevo “un mundo de posibilidades, esa necesidad de pintar unido a la necesidad de ver el mar, de sentirlo, de olerlo, de abrazar a mi familia, de echar tanto de menos mi tierra… me lleva a buscar una salida a la desesperación en un lienzo en blanco”.

Actualmente continúa un proceso creativo a través de diferentes técnicas como el rakú, los esmaltados en alta y baja temperatura, entre otras. También trabaja la joyería en porcelana, "un maravilloso mundo por explorar y treméndamente apasionante y creativo". Otra de sus facetas es la docencia, “enseñar cerámica a niños me ha hecho descubrir la riqueza de su creatividad ayudándome a crecer como persona y artista”.

La Autocarreta Brescianos OM32

La pieza de septiembre del Museo de Historia de la Automoción

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca presenta una Autocarreta Brescianos OM32 del año 1932 como pieza del mes de septiembre. El vehículo, diseñado por el ingeniero Cesare Cappa y fabricado por O.M. Officine Meccanica - Fabbrica Bresciana Automobili, es un testimonio de la ingeniería militar de principios del siglo XX. Este vehículo histórico fue uno de los primeros en salir de la fábrica y se utilizó principalmente en las unidades de montaña del ejército italiano para reemplazar a las mulas de carga.

Con su robusto diseño, la OM32 se adapta a terrenos difíciles y cuenta con una longitud de 3.650 mm y un peso de 1.500 kilos, siendo capaz de transportar hasta 800 kilos de carga, con una autonomía de 350 km. Equipado con un sistema de refrigeración por aire y un engrase a presión por cárter seco, el OM32 mantiene un rendimiento óptimo en condiciones extremas.

Originalmente, el arranque era de manivela y el encendido por magneto, pero se modernizó con un delco de un SEAT 600, garantizando un arranque fiable. La caja de cambios manual, de 4 velocidades, proporciona flexibilidad en el terreno. Con frenos de cable en las cuatro ruedas y un sistema de bloqueo a la transmisión, el vehículo ofrece un control preciso, mientras que su peculiar disposición del volante a la derecha asegura un manejo eficaz.

La OM32 ha demostrado su valor en numerosos conflictos, desde la invasión italiana de Abisinia, en 1935, hasta la Guerra Civil Española, donde 320 unidades fueron donadas al bando nacional, en 1936. En 1982, fue restaurada con piezas de otros vehículos, demostrando su durabilidad a lo largo del tiempo.

Con faros originales desmontables, ruedas macizas y dirección mecánica en las cuatro ruedas, esta máquina se diseñó para superar cualquier obstáculo; contando con una transmisión permanente a las cuatro ruedas y un reductor para terrenos difíciles, lo que la hacía ideal para entornos desafiantes. Un ejemplo de la valiosa contribución de una entidad pública militar en la restauración y preservación de las piezas históricas de nuestro país, que ha permitido así su destacada presentación en nuestra exposición.

Durante el mes de septiembre el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca ha preparado varias jornadas de puertas abiertas para ofrecer un acceso universal a la cultura del automóvil. Estas jornadas permitirán a los visitantes explorar la historia de la automoción militar y disfrutar de la exposición ‘Ruedas para la Paz’, en la que se incluye este vehículo.