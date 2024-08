Castilla y León cuenta con 2.248 municipios, todos ellos con su encanto particular. Por lo tanto, es muy complicado saber cuál es el más bonito. La inteligencia artificial es osada y se atreve a dar un nombre si le preguntamos. En este caso, CHAT GPT da la cara y cuando le preguntamos qué pueblo es el más bonito de la Comunidad no lo duda y apuesta por uno. Nosotros no somos tan osados y creemos que cada pueblo, cada pedanía, cada ciudad tiene sus cosas maravillosas y puede ser diferenciador de otros por muchas situaciones.

Ahora bien, la IA lo tiene claro, existen numerosos pueblos bonitos en Castilla y León, pero uno que destaca por su encanto es La Alberca. Sí, CHAT GPT apuesta por tierras salmantinas. Este pueblo, situado en la provincia de Salamanca, es conocido por sus casas de arquitectura tradicional con balcones de madera y paredes de piedra, así como por su impresionante entorno natural en la Sierra de Francia.

Su término municipal está formado por las localidades de La Alberca, Las Batuecas y Prado Carreras, ocupa una superficie total de 60,73 kilómetros cuadrados; y según el INE en el año 2023, cuenta con 1.061 habitantes. Fue el primer pueblo español declarado Conjunto Histórico-Artístico, en 1940. Además, creemos saber porque CHAT GPT apuesta por él. Seguro que en su base de datos ha visto que en 2014 fue catalogado como Uno de los Pueblos más Bonitos de España y desde entonces es miembro de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos.

Además, La Alberca cuenta con un patrimonio cultural muy rico, con monumentos históricos como la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el Ayuntamiento o la Plaza Mayor, que conserva su aspecto medieval. El pueblo también tiene una gran tradición artesanal, con tiendas de productos locales como embutidos, quesos y dulces típicos.

Como curiosidad, el nombre de La Alberca procede del árabe hispánico «albírka»

Sus fiestas

Por otra parte, este municipio es famoso por sus fiestas tradicionales, como la Fiesta de la Charrada, en la que los vecinos recorren el pueblo tocando la charrada, un instrumento tradicional de la zona. También se celebran festividades religiosas como la Semana Santa, con procesiones y celebraciones populares.

Por cierto, si quieres vivir unas fiestas a tope, tienes que visitarlo durante el 15 de agosto, ese día se celebra en La Alberca el Ofertorio, fiesta en honor a la Virgen de la Asunción, llena de esplendor barroco y donde se podrán ver los coloridos trajes regionales y el folclore típico. El 8 de septiembre también se celebra la romería a la Peña de Francia y el sábado anterior a Pentecostés se celebra la romería a Majadas Viejas.

En La Alberca se tiene la tradición de tener un cerdo suelto por las calles del pueblo que es alimentado por los vecinos. El cerdo, llamado marrano de San Antón, es bendecido el 13 de junio y liberado por las calles del pueblo. El 17 de enero, día de san Antonio Abad (San Antón), el cerdo es rifado ante las puertas de la iglesia. Los beneficios van destinados a la cofradía de San Antón.

En resumen, para la inteligencia artificial, La Alberca es un pueblo encantador que combina historia, tradición y belleza natural, convirtiéndolo en uno de los pueblos más bonitos de Castilla y León. Nosotros también lo creemos, pero no nos atrevemos a decir que es el número uno en el ranking, para eso se hicieron los gustos y los colores.