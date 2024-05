De la Hoz: "Si el Gobierno no ha presentado en Castilla y León el Corredor Atlántico es porque no tiene nada que ofrecer"

El Partido Popular de Salamanca recibe la visita del candidato número 12 al Parlamento Europeo para que, mediante un desayuno con los medios de comunicación locales, desgrane su programa electoral, sobre todo para Salamanca y Castilla y León. Y, como es obvio, no pudieron faltar las infraestructuras, sobre todo las ferroviarias, porque "el Gobierno de España ignora a esta tierra", argumentó De la Hoz. Así, fue claro y tajante respecto al Corredor Atlántico que, como "debería ser, su desarrollo tendría que ir de la mano con el del Mediterráneo, pero no es así".

Es tal, según palabras del candidato popular, que "el Gobierno de España lo ha presentado, en cuanto al borrador del plan director, porque no existe, teniendo que estar realizado en octubre de 2023, en Galicia, pero no se atreve a hacerlo en Castilla y León". Y De la Hoz explica, a su entender, el porqué de esta decisión: "El Gobierno, al que pertenece Óscar Puente, si tuviera buenas noticias para Castilla y León, ya lo hubiera presentado, pero es que no tiene soluciones a para esta Comunidad, y menos para Salamanca".

Estas reflexiones de Raúl de la Hoz las hizo en presencia del presidente del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, de la coordinadora de campaña, Isabel Blanco, del secretario provincial del PP, David Mingo, y de la candidata también al Parlamento Europeo María Isabel Sánchez. Ello en un desayuno de trabajo celebrado en los salones del Hotel Alameda Palace.

A preguntas de los periodistas, respecto a las conexiones ferroviarias, reclamó, como hace una vez tras otra el alcalde de Salamanca, "y el resto de la sociedad salmantina, la cuarta frecuencia, que se ha quedado ya antigua, sino la quinta por la demanda que tiene la ciudad de Salamanca y por su desarrollo".

También fue preguntado por la reapertura del corredor ferroviario Ruta de La Plata, del que "el PP siempre ha pedido su reapertura, tanto en Europa como en España". Así, explicó De la Hoz que "hemos pedido que se ponga en marcha no en el tope de 2050, sino en 2040, pero solo hemos contado con el silencio del PSOE y del Gobierno".

Fondos europeos, "un fiasco"

Raúl de la Hoz, en la carpa del PP en Salamanca, junto al presidente provincial ICAL

Raúl de la Hoz acusó de convertir en un “fiasco” la “oportunidad” que representa para España el reparto de los fondos europeos de recuperación por culpa de su “mala gestión”. Así lo expresó hoy en declaraciones recogidas por Ical durante el desayuno informativo celebrado por los ‘populares’ en el hotel Alameda Palace de Salamanca al objeto de presentar la líneas maestras del programa electoral para los comicios europeos del próximo 9 de junio.

De la Hoz reaccionó de esta manera a la propuesta realizada ayer, en esta misma provincia, por Iratxe García, la candidata socialista, quien sugirió que se prolongue el reparto de los fondos europeos. “Si hubieran hecho bien las cosas, no necesitaríamos prórroga, pero ya la están planteando, a dos años y medio vista, porque están viendo que son incapaces de gestionar los fondos”, respondió el candidato ‘popular’ a preguntas de los medios de comunicación.

Según explicó, de los 163.000 millones que corresponden a España, solo se han recibido hasta ahora 30.000 millones porque el Gobierno, en palabras de Raúl de la Hoz, “no está cumpliendo los hitos que exige Europa para seguir recibiendo pagos”. Por ello, en los dos años y medio que restan para cumplir el plazo, el país deberá asumir la gestión de unos 100.000 millones de euros.

Además de la falta de cumplimiento de los requisitos impuesto por el Parlamento Europeo, según el candidato del PP, otro de los problemas que demoran la gestión de los fondos europeos es que el Ejecutivo central, encabezado por Pedro Sánchez, “no permite la gestión por parte de los territorios” y, por lo tanto, concentra en Madrid el mayor peso de las decisiones. En último término, solo permite que, del total, apenas un 20 por ciento llegue al sector privado, según las cifras ofrecidas hoy por De la Hoz.

Sobre el global del dinero destinado a España, 163.000 millones, el candidato ‘popular’ puso den el debe de los socialistas lo que el Gobierno apunta en su haber. “El PSOE dice que es gracias a Sánchez, pero es por culpa de Sánchez. España e Italia son los países que más reciben porque son las economías que más cayeron en PIB por la gestión de sus gobiernos durante el COVID”, reseñó.

En este sentido, De la Hoz comparó la resolución política adoptada en ambos países. “En Italia, su primer ministro dimitió por su mala gestión, tras el mayor descalabro de la economía italiana en muchos años. Aquí, lejos de dimitir, Pedro Sánchez nos pretende dar lecciones de lo bien que ha negociado, cuando no ha negociado absolutamente nada, la cantidad corresponde a un algoritmo. Es una mentira más”, zanjó.

Por cierto, al hilo de su rival en los comicios, Iratxe García, mencionada en la pregunta, De la Hoz no dejó escapar la oportunidad para criticar su gestión como eurodiputada. “¿Qué ha hecho Iratxe García por Castilla y León en sus 20 años en Europa?”, se preguntó de forma retórica. “Únicamente, la conocemos por ser la persona que firmó en Bruselas con Puigdemont la amnistía, el régimen fiscal diferenciado para Cataluña y la condonación de 15.000 millones de euros a esa comunidad autónoma”, zanjó.