'El Niño de la Capea' recogió en el Senado el premio taurino de los parlamentarios

El Senado volvió a ofrecer su Salón de los Pasos Perdidos para la entrega de los XVI premios de la Asociación Taurina Parlamentaria (ATP), que preside el mirobrigense Miguel Cid, habiendo correspondido el de “Figura de la tauromaquia” al diestro salmantino 'El Niño de la Capea', cuya emoción se reflejaba en su rostro tras recoger el premio de manos del presidente del Senado Pedro Rollán, quién abrió y cerró la gala.

El diestro de Cuatro Caminos, en su alocución, se mostró sereno al principio y dijo “no traigo nada escrito, y mucho menos después de las intervenciones de los premiados…” Luego, agradecería a la asociación todo lo que hacen por la tauromaquia. Habló de la soledad del torero, y cuando mencionó a su familia, se le notó una emoción incontenida: “Yo he tenido la fortuna de que toda mi vida me ha apoyado siempre, compartieron mis sueños y creo que en la vida no se puede vivir sin sueños”. “Por eso -finalizó El Capea- quiero dar las gracias a esta asociación en nombre de loa torreros por esa defensa que hacen de la tauromaquia”.

También fue galardonado el periodista y cronista taurino Ignacio Álvarez Vara 'Barquerito', en la categoría de 'Medios de comunicación', premio que fue recogido por el periodista y escritor Miguel Ángel Aguilar. Entregó el premio el senador José Luis González La Mola, quien fue relator del acto.

El premio de la “Manifestación artística o cultural” fue para al pintor José Luis Galicia, primo carnal del torero mexicano Arruza, fue recogido por su hija Sonia. Entregó el galardón Miguel Abellán, director gerente de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

El galardón correspondiente a la “Entidad o persona destacada en pro de la Tauromaquia” fue para el Club Cocherito de Bilbao, recogido por Sabino Gutiérrez. Entregó la escultura Miguel Cid, presidente de la ATP, quién además intervino al principio del acto mostrando su firme defensa a la tauromaquia.

Y Ramón Valencia, empresario de la plaza de toros de La Maestranza sevillana recogió el reconocido a la trayectoria dedicada a la Fiesta de los toros. El premio fue entregado por el vicepresidente del Senado Pío García Escudero.