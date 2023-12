Seis años de cárcel por tirotear a su hermano con un revólver tras una discusión en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca condenó a un hombre a seis años de cárcel por tirotear a su hermano tras mantener con él una discusión. La sala impone al condenado cinco años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa, con los agravantes de parentesco y abuso de superioridad, y otro más por el delito de tenencia ilícita de arma de fuego. Además, le impide acercarse a su familiar a menos de 250 metros durante un periodo de 12 años.

Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, los hechos se remontan al 11 de diciembre de 2022, hace poco más de un año, cuando hacia lasa 18.10 horas se inició una disputa entre el condenado y su hermano. Durante la trifulca, el agresor, empleando un revólver Aminus del calibre 22, efectuó varios disparos contra su hermano, que estaba desarmado, “con la intención de causar su muerte o, al menos, aceptando las consecuencias de esta conducta”.

Al caer al suelo su hermano, el condenado aún le propinó varios puñetazos y le golpeó con una piqueta en la cabeza “con idéntico propósito”. Tras forcejear, la víctima logró huir, pero el agresor volvió a dispararle mientras corría para escapar. De hecho, fue alcanzado en la mano derecha y en la cadera.

El agredido fue atendido el mismo día de los hechos y, a los pocos días, el 19 de diciembre, tuvo que volver al Hospital donde se descubrió el proyectil que tenía alojado en la cadera, circunstancia que no había advertido antes y que le tuvo que ser extraído mediante intervención quirúrgica. El condenado, por su parte, tenía en su poder el revólver en buen estado de conservación y con plena aptitud para disparar, pero carecía de la documentación pertinente. No obstante, la víctima no quiso presentar denuncia contra su hermano, que ingresó de oficio en prisión provisional.

Sigue los temas que te interesan