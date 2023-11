Vellosino pone el cartel de 'no hay billetes' en la entrega de su Toro de Oro

Esta noche lluviosa del último día de noviembre, Salamanca volvió a vivir su Feria Taurina, pero de otra manera. Con 'lleno en los tendidos', porque no cabía ni un alfiler en el coso de la delegación de la Junta de Castilla y León en Salamanca, con el periodista taurino Víctor Soria abriendo el paseíllo en una viva, audaz, entretenida y rigurosa presentación, y con los 'espadas' Gerardo Dueñas, a la sazón anfitrión y consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, y Manolo 'Vellosino', como lo conocemos por casa, que es lo mismo que decir Manuel Núñez Elvira, se celebró este monumental acontecimiento.

Era la entrega del Toro de Oro en su ya XLVII edición a 'Madrileño', nacido en noviembre de 2017, un colorao, bociclaro y ojo perdiz, con un peso de 617 kilos, y herrado con el número 107, lidiado en cuarto lugar el pasado 10 de septiembre, por el diestro Miguel Ángel Perera en la plaza de toros de La Glorieta.

Hasta ahí la parte ceremoniosa, porque el acto tuvo más, y algunas cuestiones se las traían. Así, Dueñas, criticó, en clara alusión al actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, antitaurino, a la normativa de protección de la industria ganadera brava que “lleva su abolición en el programa electoral”. Por ello, el consejero ensalzó la aportación "artística y económica" de la tauromaquia en Castilla y León y cargó contra quien pretenda "demonizar" su práctica, a los que se refirió como "supuestos animalistas que promulgan normativas de malestar animal".

Gerardo Dueñas dejó claro que la tauromaquia es "un bien cultural protegido y, por lo tanto, la Junta tiene el mandato de seguir impulsándola, no solo por su acervo cultural, sino también por su importancia económica", que cifró, en términos generales, por "encima de los 4.500 millones de euros por temporada". Además, recordó que las corridas generan “beneficios complementarios”, como en la hostelería o servicios, y unos 40 millones de euros en ingresos fiscales generados para el Estado. “Por todo ello, los ganaderos han de ser protegidos de todos aquellos que pretenden demonizar la práctica de la tauromaquia”, añadió.

"Una dura labor para que el toro aporte belleza"

Entrega del Toro de Oro en Salamanca Jesús Formigo ICAL

El ganadero de Vellosino, Manuel Núñez Elvira, recordó que de pequeño aprendió que los toros colorados eran incluso más bravos que los negros y 'Madrileño' lo demostró. "Gracias su bravura y nobleza estamos aquí felices con todos vosotros", agradeció el profesional.

Rodríguez Elvira recordó que la distinción recibida hoy es fruto del trabajo realizado a lo largo de los años, “una dura labor para que el toro aporte belleza en el momento de la lidia”. “El cariño con el que tratamos a este bonito animal es infinito, además de esfuerzo y dedicación, viendo cómo va creciendo en la dehesa hasta que llega ese esperado día de la lidia” añadió antes de pedir al auditorio que no abandone la afición. “Seguid amando a este animal, al toro bravo, como nosotros, los ganaderos, lo amamos y que veamos muchos triunfos de esta fiesta tan bonita junto a nuestros amigos y familiares”, concluyó.

Todo un acontecimiento social

El salón de actos de la Delegación de la Junta, totalmente lleno Jesús Formigo ICAL

Nunca, y este periodista lleva muchos años acudiendo a este acto, había existido tanta afluencia de público. De un lado y otro, de un color y otro, de un gusto y otro, de una edad y otra... Eso sí, los cargos públicos, digamos políticos, llevaban ventaja. Creemos que en esta ocasión se habrán quedado sin papel en Relaciones Públicas de la Junta. Es más, hasta el delegado territorial, Eloy Ruiz, iba de un lado a otro "dando muletazos". No era para menos, como buen anfitrión y 'en su casa'.

Comenzamos nuestro propio recorrido por los tendidos del coso 'juntero'. Procuradores, no muchos, eso sí, allí estaba José María Sánchez y poco más, porque los socialistas no acudieron ninguno y del PP, pues el alcalde de Las Veguillas. Esperemos que no fuera por eso de los Premios Cossío en Pucela con la presencia del presidente Fernández Mañueco.

Ahora vamos al segundo escalafón, que no de novilleros con caballos. Los diputados provinciales. Como una ristra de ajos, se podría decir, o cebollas. Porque el presidente lo hacía por video, al contrario que Palencia y Segovia, donde hablaban los propios profesionales. Veamos: Pilar Sánchez, Roberto Martín -con sus JASP concejales Roberto H. Garabaya y Jesús Manuel Hernández de Guijuelo-, Ángel Peralvo con el matador de toros Salvador Ruano, a la sazón también concejal en Villamayor, Marcos Iglesias y los concejales y especialistas del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo Ramón Sastre y Víctor Gómez Sánchez, Santiago Castañeda, Roque Madruga, Juan Carlos Zaballos y Gerardo Marcos, y, obviamente, el diputado de la Escuela de Tauromaquia, Jesús María Ortiz. A tope!

La representación municipal de la capital estuvo en manos de Fernando Carabias y Carmen Seguín. Pero ya que hablamos de localismo, sería el Camino de Santiago lleno de ediles y primeros ediles provinciales. A vote pronto recordamos al alcalde de Villarino y al concejal de Festejos, Julián Martín y Francisco Andrés, respectivamente. Pero también al concejal de la torada de Aldeadávila y el futuro comarcal en persona, Jaime González, quien también anda ya en estos menesteres de 'juntaletras'. Con ellos, sin abandonar la profesión, el director general de El Español Noticias de Castilla y León, Carlos Velasco.

El campo de bravo salmantino es el primero de España. Hay que decirlo bien alto, Salamanca es la primera provincia española en ganaderías y cría de toro bravo. Solo la supera Andalucía, pero hablamos de 8 provincias, 8, como una supercorrida. Por eso, la representación de ganaderos charros fue espectacular: Paco Galache, Juan Ignacio Montalvo, José Juan Fraile del Puerto, Juan de Hermanos Mateos, Juan Sánchez Fabrés de Llen, José Luis Valrrubio, y algunos más que me dejo en el tintero.

La Juventud Taurina de Salamanca, esa fuerza de la naturaleza que ha hecho revivir la fiesta, con su expresidente Gonzalo Sánchez, ahora en labores de empresa en BMF Toros, pero ahí estaban, en conjunto, su presidente, Carlos Fuentes, y los directivos Jesús Mesonero y Rubén Gudino.

Toreros, también, cómo no: Miguel Ángel Sánchez, Salvador Ruano, Ismael Martín, José Ramón Martín -aunque también como profesor de la Escuela de Salamanca, como Javi Olmedo-. Hombres de plata: Javier Guarrate y Guillermo Barbero. Gente de empresa y apoderado como Nacho Matilla. Y todo un sin fin de aficionados, amigos, invitados y otros que se apuntan hasta a un bombardeo. Pues eso, ay!

