Cabero destaca que el desarrollo sostenible "solo es posible en un modelo democrático con igualdad efectiva de género"

El presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, destacó este martes que el desarrollo sostenible “solo es posible en un modelo democrático con igualdad efectiva de género”, durante el acto inaugural de la quinta edición del Congreso Internacional ‘Justicia, Desarrollo Sostenible y Mujer’, que se desarrolla hoy y mañana, organizado por la Unidad de Igualdad de la Usal, “la primera de toda España” que incorporara en sus estatutos el desarrollo de la misma, según resaltó, y que “sin duda tiene proyectos muy importantes para lograr el objetivo con carácter general y singularmente en las relaciones de prestación de trabajo, de realización de actividad y estudio en la Universidad de Salamanca”.

“Hablar de justicia social, que es la base de nuestro sistema constitucional, ahí está el artículo 9.2 de la Constitución Española, es hablar de desarrollo sostenible en este contexto tan importante, donde es la mujer la gran agente de ese desarrollo en buena parte de los países, de los continentes”, prosiguió Cabero, quien incidió en que “hablar de mujeres esta semana es especialmente importante para formular propuestas en diversos campos, como en este programa con ponentes de sobrado nivel y que sin duda van a ilustrar mucho”.

Enrique Cabero insistió, además, en que “sin igualdad efectiva, y en particular sin igualdad de género, no hay democracia”. Y el desarrollo sostenible “solo es posible en un modelo de estado social y democrático de derecho presidido por la justicia social”, que no en vano, “ya en 1919, cuando finalizaba la Primera Guerra Mundial, cuando se constituye la Organización Internacional del Trabajo se decía, con gran acierto, que la paz universal y permanente solo es posible gracias a la justicia social”. “Creo que esto tenemos que recordarlo permanentemente”, concluyó al respecto.

Por su parte, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero agradeció a la Unidad de Igualdad la organización de este “fantástico” congreso, que finaliza mañana. “Celebrar la defensa de la igualdad, que es constante en la Universidad de Salamanca, en estos días previos al 25 de noviembre, que es la razón por la que se programan estas actividades, la de hoy y otras esta semana, tiene el objetivo de recordar una situación terrible, que fue el asesinato de las hermanas Miraval, que lucharon contra la tiranía”, declaró el mandatario académico.

Además, la director de la Unidad de Igualdad de la Usal, Inmaculada Sánchez Barrios, organizadora del congreso inaugurado hoy recordó que la igualdad es “uno de los ejes básicos” de las Objetivos de Desarrollo Sostenible. “Si existe la desigualdad en el aspecto de género, esto va a suponer desigualdades y otros muchos problemas en todos los demás. Luego pienso que es una de las piezas básicas para el desarrollo, para poder progresar. Parece que todas las últimas noticias y situaciones que tenemos nos hacen estar un poquito tristes, pero con esa esperanza”, refirió.

Asimismo, Sánchez Barrios consideró que esto es especialmente importante en los países también que están en vías de desarrollo, que “necesitan más para desarrollar papel de las mujeres”. En definitiva, “se trata de intentar ver dónde están los problemas, que muchos ya los conocemos, pero a lo mejor algunos pues ni siquiera sabemos que existen, ver dónde están, localizarlos, ver qué se puede hacer para mejorarlos e intentar buscar una solución radical en algunos de ellos”, finalizó.

Al acto también asistió la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Myriam Rodríguez, quien recordó que “justicia social, desarrollo sostenible y mujer son tres términos intrínsecamente unidos entre sí”. “Desde el Ayuntamiento de Salamanca y a nivel local, como ya sabéis, implementamos todas estas medidas de igualdad y desde luego siempre vamos a apoyar este tipo de iniciativas donde la mujer sea el pilar fundamental, la protagonista, porque es también protagonista en cualquier ámbito de la sociedad”, comentó.

