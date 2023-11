El Fin de Año Universitario, el 14 de diciembre, con escenario único en la Plaza Mayor de Salamanca

Salamanca es una ciudad universitaria, conocida en todo el mundo, pero asociada a ella también se ha convertido en una urbe cultural y de ocio, centro de atracción turística de primer nivel. Asociado a ello, la Asociación de Hostelería de Salamanca, de la mano del Ayuntamiento de la ciudad y de la Cámara de Comercio, ha tomado las riendas de la organización de la que ahora se llama Fin de Año Universitario -antaño Nochevieja Universitaria-. Será el 14 de diciembre, a partir de las ocho de la tarde, y con la Plaza Mayor como escenario único.

El presidente de la Asociación de Hostelería, Jorge Moro, habló de un impacto económico en la ciudad y la provincia de "3,7 millones de euros", ya que, según explicó, este evento universitario, "pero abierto a todos los públicos, se ha convertido en el más importante de España en cuanto al público universitario". Aunque, matizó Moro, "será un acto totalmente gratuito, con el acto central en la Plaza Mayor, esperando que se desarrolle de forma organizada, primando los principios de seguridad, calidad y menor repercusión en la vida de la ciudad".

Por ello, lo que se pretende, dijo el presidente de la Hostelería, es "transmitir una imagen de la ciudad de Salamanca abierta, joven y volcada con su población universitaria, que no solo vive en ella, sino que sabe divertirse en una celebración que se ha convertido ya en referencia por su seguridad, originalidad, solidaridad y espectacularidad".

El programa

DJ Alvama Ice

La actividad comenzará a las 20 horas del jueves, 14 de diciembre, en la Plaza Mayor y de la mano del speaker Alberto Bautista. Se contará para la ocasión con artistas de reconocido prestigio como DJ Alvama Ice, quien será el cabeza de cartel de esta edición, y es esperado por muchos de los jóvenes. Además, también vibrarán los asistentes al ritmo de otros artistas locales como Dani Sierra, DJ Pedraza, Danigon, Diego Ma, Víctor González y Cheli Sound.

A tener en cuenta, como es tradicional, que en los accesos a la Plaza Mayor, que tendrán seguridad, se entregarán de forma gratuita los paquetes de gominolas que servirán para dar las doce campanadas, en el que será el momento más álgido del evento: cuando el reloj del Ayuntamiento de las doce de la noche, que indicará el fin del año para los estudiantes.

Fin de Año Universitario pretende también, según matizó Jorge Moro, “ayudar a la difusión de mensajes de vital importancia social”, para lo que se dispondrá de un punto violeta en Plaza Mayor, así como “mensajes constantes” durante el espectáculo contra la violencia de género, la sostenibilidad y el consumo responsable del alcohol.

La organización agradeció además el esfuerzo de todas las instituciones públicas que hacen posible el evento, incluyendo el Ayuntamiento de Salamanca, especialmente a través de su servicio de Policía Local, así como Subdelegación de Gobierno, Policía Nacional y Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y de limpieza. De hecho, Moro recalcó que la organización de a “total disposición” de las autoridades competentes en todo lo relativo a la prioridad conjunta, que es “la seguridad y buen desarrollo del evento”.

En último término, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca afirmó que el evento también tendrá un lado solidario, pues una parte de la recaudación se destinará a la asociación nacional 'We can be héroes' de lucha contra el cáncer. En concreto, un total de 15 céntimos por cada consumición vendida, de los que cinco serán aportados por los locales participantes y los otros diez por la propia organización del evento.

