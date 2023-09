El rompedor sistema impulsado por un salmantino que puede evitar robos en las tiendas: "Aspiramos a reducir el 60%"

Es joven, muy joven. Nació en Salamanca allá por 1996 y hasta hace poco, casi literalmente, estaba sentado en un aula. Pero ahora, con poco más de un cuarto de siglo, ya lidera un equipo de 40 personas de una empresa francesa que está en plena expansión a Estados Unidos con su revolucionario sistema que puede evitar los robos en tiendas. Es Pablo Blanco, director comercial de Veesion y recientemente nombrado uno de los 100 mejores creativos de España por la lista Forbes. "Aspiramos a reducir el 60% de los robos", señala muy contundente en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Ya ha vivido en Inglaterra y Francia y ahora aspira a hacerlo en EEUU. Eso sí, el orgullo por su tierra no lo pierde y lo deja bien claro en sus primeras palabras: "Yo nací en Salamanca, me he criado toda mi vida en Salamanca y estudié en la Universidad de Salamanca". Pablo empezó desde la base y ahora toca el olimpo de los negocios por su perseverancia y trabajo. Veesion le ha dado la oportunidad de desarrollarse a gran escala como profesional y lo hace con este sistema de seguridad que busca cambiar por completo el panorama internacional.

¿Quién es Pablo Blanco?

Nací en Salamanca, me he criado toda mi vida en Salamanca y estudié Química en la Universidad de Salamanca. Una rama que no tiene mucho que ver con lo que hago ahora. Después he vivido en Inglaterra y ya luego en Francia. Desde hace más de tres años vivo en París y empecé a trabajar en una empresa de marketing donde fui escalando posiciones. Después di el salto a abrir el mercado español de Veesion, una empresa de inteligencia artificial que me ha llevado a conseguir el reconocimiento de Forbes. Ellos tienen un producto que le vendían solamente en Francia, que sirve para parar los robos en tiempo real. Fue un éxito total la expansión a España con lo cual acabé siendo el director comercial de toda la empresa y estoy llevando el producto a EEUU y a toda Europa. Dirijo un equipo de ventas bastante grande, de unas 40 personas.

Forbes le ha escogido como uno de los 100 mejores creativos de España, ¿qué significa esto?

Para mí es un honor compartir ese ranking con las personalidades que hay en la lista. Es uno de los mayores logros de mi carrera. Es algo para poner en el CV desde luego. Un honor.

¿Qué es la creatividad para usted?

La creatividad yo la veo más en el mundo de los negocios. Es el desarrollar el pensamiento fuera de la caja para permitir llegar a sitios a los que nadie ha llegado. Incluir nuevas técnicas comerciales, etc. Siempre buscar nuevas oportunidades y desarrollar un poco eso. Es complicado de definir (se ríe).

¿Cómo se trabaja la creatividad?

La asocio mucho con la curiosidad, con siempre estar pendiente de cualquier cosa que tengas a tu alrededor, cualquier impulso que venga de tu entorno te puede servir para desarrollar esta creatividad y tener una nueva idea. Yo al final me dejo influir mucho en todo lo que veo, tanto en la realidad, en el ordenador, en el móvil, en las redes sociales, en cualquier cosa, estoy atento absolutamente a todo. Y con todos los impulsos del entorno desarrollo todo esto. Para mí es fundamental estar conectado con el mundo, con lo que pasa, para poder desarrollarme lo mejor posible.

¿Qué es Veesion?

Veesion es una empresa que lo que hace es analizar los gestos que hacen los clientes dentro de las tiendas. Detecta cuando hay un robo y te manda una videoalerta que puedes ver y parar a la persona en tiempo real. Eso funciona a través de las cámaras que ya son existentes dentro de la tienda, no hay que cambiar nada, se enchufa nuestro software, empieza a funcionar y en cuanto hay un robo manda la alerta, lo ves y permite pararlo. Es un problema muy grande que hay en el hurto y robo en las tiendas. Más bien que tiene difícil solucion. En las tiendas hay cámaras, hay arcos de seguridad, hay un montón de cosas, pero el robo sigue ocurriendo y aumentando, con lo cual es una solucion muy buena.

Veesion nace en Francia, os extendéis a España y Europa y estáis empezando en EEUU, ¿a qué se debe su éxito?

Se debe al problema que resuelve. Los negocios tienen que resolver un problema para la gente, resolver algo real que exista de la mejor manera posible. Si tu resuelves un problema, tienes éxito. Veesion es eso. En todas las tiendas hay cámaras, en el 99%, pero nadie tiene el tiempo para estar mirándolas. Es un problema muy grande, una infraestructura de cámaras no se utiliza para nada. Veesion te permite eso, que no tengas que estar monotorizando las cámaras, simplemente cuando haya un robo te vas a enterar y te va a mandar una alerta, con lo cual su éxito se debe al problema que soluciona y también al crecimiento de la inteligencia artificial, que se va acomodando más a la sociedad, está de moda y se adapta muy fácil al día a día de las personas.

Eres un chico joven y ya lideras un gran equipo de trabajo, ¿cómo se consigue eso?

Poco a poco y con mucho trabajo. Yo empecé desde el proceso de venta en el punto más bajo, haciendo llamadas en frío, intentando vender al teléfono. Poco a poco mostrando resultados y siempre destacando todos los meses. En aspecto comercial en ventas, yo he visto mucha gente que tiene meses muy buenos, meses muy bajos y lo importante es mantenerse siempre arriba, en las primeras posiciones y eso es lo que hace al final puedas acabar liderando un equipo.

¿A quiénes está dirigido Veesion?

Está dirigido a todo tipo de comercios. Tenemos tiendas pequeñitas, kioskos, farmacias y luego tenemos superficies de 200 cámaras. El sistema va a analizar las cámaras que nosotros activemos, independientemente del tamaño que tenga la tienda, el sistema funciona totalmente igual y manda una alerta cuando hay un robo. En los sitios más grandes manda más alertas, en los más pequeños no hay tantos, a veces sí. Lo podemos utilizar en cualquier tipo de tiendas, no hay distinción alguna.

Se puede dar el caso de que una persona lleve un carrito de compra y meta algo ahí, ¿está el sistema preparado para hacer ese tipo de distinciones?

Claro, sí. Ten en cuenta que si no llegarían mil alertas al día. El sistema hace la diferencia si coges el móvil y lo metes en el bolsillo o un producto de la tienda. Sí que es verdad que no el 100% de las alertas son robo, pero si el 100% son relevantes. Te pongo un ejemplo. Si una señora coge algo y se lo mete en el bolso y luego llega a la caja, lo saca y lo paga, no es un robo. Sí que era un gesto sospechoso, pero no un robo. El 100% son gestos sospechosos, pero no el 100% son robos, intentamos acertar el máximo en robos, pero hay un porcentaje que es imposible. Está alrededor de un 70% la fiabilidad, pero nosotros decimos que es el 100% porque todas esas alertas son relevantes

Hay gente que es muy reticente con la inteligencia artificial, más si cabe si hablamos de cámaras, ¿Veesion tiene reconocimiento facial?

Es una pregunta fantástica. El sistema que tenemos nosotros no hace reconocimiento facial. Está completamente prohibido en Europa. El sistema no identifica a las personas, lo único que hace es analizar los gestos. A todo el mundo le gustaría hacer reconocimiento fácial, pero es algo que no está permitido. Es decir, una persona roba en al tienda, te manda una alerta, al día siguiente esa misma persona vuelve a entrar y nosotros no la identificamos, si vuelve a robar te vuelve a mandar una alerta, pero si no roba no te manda nada. El sistema no hace distinción si es alta, baja o por género.

¿Cómo funciona Veesion? ¿Se va retroalimentando y aprendiendo?

Eso es. Es un algoritmo, cada vez que hay un robo, que hemos reconocido que es un robo y esta calificado como tal, esos 5 segundos de vídeo se transforman en una representación numérica que se va a sumar al algoritmo, es decir, no guardamos los vídeos. Con lo cual, cuantos más robos pillemos más va mejorando. Ahora mismo tenemos 3.000 tiendas. El sistema está ya con una eficiencia altísima pero cuantos más tengamos, el sistema va retroalimentándose y vamos adaptándonos más y más a las tiendas.

¿Se roba igual en Europa que en América?

Parece que no, pero el hurto en si es parecido. Hay varios tipos de hurto, que es meterte el producto entre el pantalón, la chaqueta, comerlo dentro de la tienda, meterlo dentro del bolso, de la mochila o por ejemplo el carrito de bebé, que es muy común. Tenemos ya todos los tipos de robos que hay y creeme que no hay tanta diferencia entre culturas, el robo es algo bastante común.

¿Cuáles son sus retos a nivel personal y los de Veesion?

Para Veesion nuestro reto es poner siempre el máximo de tiendas posible cuanto antes. Ahora mismo no tenemos una competencia, con lo cual nuestro objetivo es hacernos con todas las tiendas posibles porque la competencia va a llegar, está claro. Es un sistema con team learning, cuantas más tiendas mejor funciona el sistema. Tenemos ahora una ventaja competitiva con el resto de empresas que están empezando a desarrollar cosas parecidas que tenemos que aprovechar. Tenemos que seguir desarrollándonos en otros factores. Por ejemplo, ahora creemos mucho que va a ser muy pujante el sell check out, que te cobras tú mismo, y hay muchísimo robo en esa zona de la tienda. Es un sitio donde más robo hay, con lo cual estamos centrándonos en desarrollar una solución para ello.

Personalmente quiero seguir creciendo. Es para mí muy emocionante dirigir en EEUU, mi objetivo es irme a vivir a EEUU. Vamos a abrir una oficina allí y liderar ese proyecto es mi objetivo. Dedicarme a ese mercado que es muy importante después de haber coronado, por decirlo así, el mercado español y el mercado europeo. Es todo un reto.

Usted está profundamente relacionado con la inteligencia artificial, ¿hay que temerla?

La inteligencia artificial es una tecnología completamente nueva y esta todavía por legalizar. Están empezando a ponerlas y yo creo que no va a haber ningún problema porque se van a poner en función de lo peligrosa que es esa inteligencia artificial. Hay IA que puede ser muy maligna y hay otra que es buena que puede evitar el crimen, problemas o curar enfermedades. Hay que confiar un poco en el bien de la sociedad, que todos queremos al final vivir en paz y en armonía y confiar en que la propia sociedad vamos a poner límites a esa IA que puede ser maligna. Es tecnología que va avanzando y hay que adaptarse o tenemos un problema.

¿Qué porcentajes de pérdidas suponen para un negocio los pequeños hurtos?

Más o menos el 1% de la facturación del comercio se va en robo. Yo he llegado a ver ser sitios que tienen 3-4% que están a punto de cerrar. Con lo cual es un problema muy, muy grave. A veces no nos damos cuenta pero yo le digo a una persona: imagínate que alguien te roba y no le pillas. Esa persona sabes que vuelve y vuelve y vuelve hasta que tú le pillas. Parar un robo tiene mucha importancia de lo que es en si el hecho de pagar ese robo. Tú pagas 10 euros y tiene mucha más importancia que pagar 10 euros, que es hacer que esa persona es menos probable que vuelva y que tu negocio no se convierta en un sitio en el que sea fácil robar. A veces cuento esta anécdota. Me acuerdo que cuando iba al instituto un compañero robo en el recreo en el kiosko, llegó a todos diciendo 'mirad lo que me he robado en el kiosko'. Al día siguiente todos mis compañeros fueron a robar y todo el mundo estaba robando en ese kiosko hasta que pillaron a uno, le echaron una semana y nadie más volvió a robar en ese lugar.

Parar un robo tiene una importancia mucha mayor de lo que parece y eso es lo que intentamos explicar a los dueños, que muchas veces ni siquiera saben qué pérdidas tienen porque es pérdida desconocida, no saben en que porcentaje está, no hacen inventarios porque es una gran pérdida de tiempo y de recursos. Los que lo hacen ronda siempre el 1%.

Y con Veesion, ¿cuánto se puede reducir?

Veesion tiene un compromiso de reducir ese 1% en un 60%. Quien te diga que reduce ese robo al 100% es imposible, no existe. A veces hay robos que no pillamos, en el sentido de que mandamos la alerta, la persona va a pararlo y esa persona se salió corriendo. No te da tiempo a pararlo pero ya tienes ese vídeo y sabes que esa persona va a volver y ya puedes pararla mucho mejor.

¿Qué consejos le darías a los jóvenes que apuesten por la creatividad?

Es lo que he comentado antes. Estar siempre con la mente activa. No dejarnos aletargar, siempre estar pendiente de las noticias, de cualquier cosa y pensar un poco mas allá de que puedes hacer tú y sobre todo también el hecho de atreverse. Muchas veces no nos atrevemos a dar ese paso de me atrevo a hablar con esa persona, de llevar a cabo esta idea, a intentarlo, que no pasa nada, si se falla no pasa nada, se vuelve a intentar. No hay que tener esa vergüenza, es fundamental ese desparpajo.

