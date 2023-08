El salmantino deportado y asesinado en un campo de concentración nazi

El destino de Juan Álvarez (07/05/1912) fue similar al del resto de los casi 10.000 españoles deportados a los campos nazis entre 1940 y 1944. Él no era menos ni más que los otros. Junto a otros 36 salmantinos, fueron llevados a esas zonas de tortura. Menos de la mitad de ellos sobrevivieron hasta la liberación por los aliados en 1945. Su mera existencia fue ocultada y silenciada durante décadas y sigue siendo desconocida para gran parte de la sociedad. Sin embargo, en Aldea del Obispo, una población de la comarca de Argañán, que no llega a 300 habitantes, no se olvidan de él.

Juan Álvarez nació en una familia de carabineros en 1902, hijo de José Álvarez Almeida y Rafaela. El también siguió los pasos de su padre y fue destinado como sargento a Barcelona en 1938. Tras luchar en defensa de la República, conocer el exilio en Francia y verse involucrado en la Segunda Guerra Mundial, fue hecho prisionero por el ejército alemán y deportado al campo de concentración de Mauthausen en enero de 1941. Sí, el famoso campo que ha quedado retratado en decenas de películas. Pero en este caso, la realidad superó a la ficción. Finalmente fue transferido al subcampo de Gusen (Austria), donde fue asesinado el 20 de abril de 1943.

Juan Álvarez, vestido de carabinero

Pilar Álvarez, sobrina del deportado, mantiene muy viva la figura de su tío. Ella, junto a Hilario Hernández, ambos de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, han participado este año en el homenaje a los deportados a campos nazis, que se celebra todos los años en el aniversario de la liberación de Mautehausen el 5 de mayo de 1945. Allí pudieron viviren primera persona el horror de una época que no puede olvidarse. Presenciaron el campo de concentración de Mauthausen ahora convertido en Memorial, la entrada a cocheras, la escalera de la muerte en la cantera o uno de los crematorio de Mauthausen. Pilar fue la encargada de colocar unas flores junto a la placa en memoria a los españoles del memorial de Gusen, donde murió su tío Juan.

Una muerte que no fue oficial hasta 76 años después. Un 9 de agosto de 2019 su nombre apareció en un listado publicado en el Boletín Oficial del Estado, y así se podía cerrar parte de una herida que siempre supera. Sin embargo, sus vecinos no se olvidan de él. Este domingo 27 de agosto se instalará en Aldea del Obispo una stolperstein o piedra de la memoria en recuerdo de Juan Álvarez Pineda. Se celebrará en la plaza del Caño del Medio, donde se colocará este pequeño adoquín del que sobresale una placa metálica en la que figuran los datos más relevantes sobre él. En el acto participarán familiares directos de Juan Álvarez, además de representantes locales y de la ASMJ y de cuantos vecinos quieran sumarse a este homenaje. También participará el músico aldeano Rob Baz.

Su ficha como carabinero Cedida por la familia

Previamente, este sábado 26 a las 20.00 h, tendrá lugar en el Salón del Ayuntamiento un conferencia con el título "De la Raya a los campos de concentración nazis", sobre el destino de este y otros salmantinos que sufrieron la deportación, especialmente los nacidos en localidades cercanas a la frontera portuguesa. La conferencia correrá a cargo de Hilario Hernández, de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia, y será presentada por Juan Luis Cepa, concejal de Aldea del Obispo y procurador en las Cortes de Castilla y León.

Uno de los crematorio de Mauthausen actualmente

El pasado 20 de julio se instalaron en Rollán las primeras Stolpersteine de la provincia de Salamanca y en los próximos meses continuará la instalación en otras localidades donde nacieron deportados. Se trata de una iniciativa de la Asociación Salamanca Memoria y Justicia que cuenta con el apoyo y financiación de la Diputación de Salamanca, según un acuerdo de agosto de 2022, además de la colaboración de los ayuntamientos implicados y de los familiares de los deportados que han podido ser contactados.

Pilar Alvarez, sobrina de Juan, e Hilario Hernández, frente a la entrada de cocheras de cocheras de Mauthasen

