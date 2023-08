Guijuelo inicia sus fiestas con el multitudinario chupinazo, el pregón y el glamour de su Corte de Honor

La Villa de Guijuelo comienza esta tarde, de manera oficial, sus Ferias y Fiestas en honor de la Virgen de la Asunción. Serán más de sesenta actividades las que han organizado conjuntamente las concejalías de Festejos, Cultura y Deportes, para que disfruten todos los vecinos y visitantes sin importar la edad.

Verbenas con las primeras orquestas del panorama musicales, una excelente y de categoría Feria Taurina con las despedidas de López-Chaves y El Juli tras 25 años de alternativa. Fuegos artificiales, animación en la plaza Julián Coca. Reina y damas en esta noche.

Pero si algo llama inmensamente la atención es el chupinazo que tendrá lugar esta tarde en la plaza Mayor, a las 18 horas, y que, como es tradicional, corresponde al alcalde, Roberto Martín, quien se "emocionará" como lo ha sido en los años que el dichoso virus covid se lo ha permitido. Es una marabunta disfrazada y ansiosa de diversión. Es el pueblo en sí, quien manifiesta, con la explosión de la bomba, su reivindicación de la fiesta popular, es decir, las fiestas de los pueblos.

Ante ello, el concejal de Festejos, Roberto Hernández Garabaya, explica a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León el desarrollo del programa. A la vez, ofrece una visión muy personal de sus fiestas.

Roberto Hernández Garabaya, concejal de Festejos de Guijuelo

Pregunta: Un año más llegan las fiestas y con mucha intensidad.

Respuesta: Así es. Un año más preparando todo lo que Guijuelo se merece, lo que nuestros vecinos se merecen, y son unas grandes fiestas para todos nosotros y, cómo no, para toda la gente que venga de fuera a visitarnos. Aquí estaremos con las manos abiertas para todos.

P: ¿En qué diferencia estas fiestas de otras anteriores? Si hay alguna diferenciación.

R: Ninguna. Ya desde hace años se vienen celebrando unas grandes fiestas. A Guijuelo se le conoce también por sus grandes fiestas y queremos seguir esa línea. Mientras nosotros estemos en el equipo de Gobierno seguirá siendo así, porque no es que queramos solamente nosotros hacer esto, sino que la gente de Guijuelo nos pide que por favor, que no bajemos esa calidad de fiestas y que, por favor, sigamos la línea que llevan.

P: Si Roberto concejal se quedará con algo como vecino, ¿con qué sería?



R: Me quedo, no sé si como concejal o como vecino, voy a decir como vecino de Guijuelo, con un momento que todos los años me produce muchísima emoción, y es el pregón de las fiestas y la coronación de las damas. Es un momento en el que no sé si es porque los pregoneros son de Guijuelo, nos hacen sentir una emoción y un rato en el que vemos que Guijuelo es nuestro pueblo, y que tiene mucho más de lo que hablamos, como los jamones. Porque tiene una festividad, unas ganas de acogida, un sentimiento que te ponen los pelos de punta cuando un pregonero o una pregonera nos habla de su pueblo y de sus vivencias. Muchas veces de esas vivencias ya somos partícipes nosotros, no sé si por la edad o por qué, o porque nos lo han contado nuestros mayores. Te ponen los pelos de punta. Es un momento muy emocionante, muy bonito, y yo creo que una de las cosas con las que me quedaría sería con el pregón y la coronación de las damas.

P: Después tenemos dos distingos, que son los aspectos musicales y los toros.

R: Sí, en el aspecto musical, como bien decíamos anteriormente, la gente de Guijuelo nos pide que sigan las fiestas en la línea con grandes orquestas y actuaciones y así vamos a seguir. Y luego, en cuanto al tema taurino, lo mismo. Vamos a celebrar este año cinco eventos taurinos de gran alcance. Y, por eso, la gente nos pide que por favor, que más toros, que más fiesta, que más actividades. ¿Y por qué no? Porque hay que darle a la gente lo que pide, lo que se merece Guijuelo. Y, aparte, hemos pasado unos años de sufrimiento, de quedarnos en casa y de darnos cuenta que, al final, en la vida lo que importa es disfrutar, estar todos unidos y ser humildes. Yo lo que sí que voy a pedir a toda la gente es responsabilidad y prudencia en estas fiestas. Y que, por favor, que disfruten y que nos demos un abrazo todos, que en la vida lo que nos queda es eso, que estemos unidos y que no haya disputas entre nadie. Porque, al final, la vida son momentos que nos quedan ahí, y que de nada sirve llevarnos mal con el vecino, con el otro, porque no merece la pena. Así que, por favor, que todo el mundo disfrute de las fiestas, que sean prudentes y responsables. Y felices fiestas a todos.

Sigue los temas que te interesan