Así es la vida de la extronista de MYHYV Jennifer Lara un año después de que la Policía se llevara a su hija: "La guerra sigue"

Jennifer Lara saltó a la fama en el verano de 2015 a raíz de su participación como tronista y pretendienta en Mujeres y Hombres y Viceversa, convirtiéndose en uno de los rostros más conocidos del formato. Sin embargo, cuando realmente logró llegar a una gran parte de la sociedad fue hace tan solo un año, cuando tras una larga temporada alejada de las cámaras fue protagonista de un altercado que le hizo colocarse en primera plana de forma inmediata.

La vallisoletana pasó a estar en boca de todo el mundo al publicar en sus redes sociales un vídeo en directo en el que mostraba a toda España y parte del universo cómo la Policía se llevaba a su hija Ángel, de dos años, para entregársela a su expareja y padre de la criatura, pues ella se había marchado a Alicante sabiendo que había firmado un convenio regulador de separación en el que se establecía que si cualquiera de las partes se marchaba de Valladolid, la guarda y custodia de la niña pasaría a ser del otro automáticamente. Un momento en el que se pudo apreciar el sufrimiento de la joven tras verse obligada a separarse de su máxima prioridad, su hija.

Esto fue, precisamente, lo que inició una guerra judicial entre ambas partes que hoy todavía continúa y en la que Jennifer solo tiene un objetivo: recuperar la custodia compartida de la niña.

En todo este tiempo, la vallisoletana ha querido mantener el asunto alejado de la esfera pública para que así no haya nada que pueda llegar a interceder en las causas legales que tiene abiertas. De este modo, lo único que se ha sabido sobre ella es que al poco de ocurrir este suceso decidió dejar su vida en Alicante, su casa y su trabajo, y regresar a Valladolid para estar más cerca de la pequeña. Ha llegado, incluso, a escribir un libro en el que le cuenta al mundo su propia versión.

Pero después de muchos meses de absoluto silencio, la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa ha vuelto a hablar para aclarar en qué punto se encuentra todo este tema y revelar cómo es su vida en la actualidad. Lo ha hecho en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León en la que primeramente ha querido dejar claro que, aunque tiene mucho que contar, "ahora mismo tengo las manos atadas al no poder dar cierta información porque no quiero que afecte de ninguna manera al caso".

Jennifer Lara en el momento en el que la Policía se lleva a su hija @yei_lara Instagram

En esta línea, Jennifer ha explicado que son dos las causas judiciales que tiene abiertas actualmente: "Lo que tengo pendiente es un juicio penal en el que se me va a juzgar por sustracción de menores y desobediencia a la autoridad", derivado de cuando se llevó a su hija a Alicante y se negó a dársela al padre, pese a la existencia de un auto en el que figuraba un plazo de cinco días para entregársela, "y un juicio de familia en el que solicito la custodia compartida porque creo que es lo justo tanto para mí como para el padre de mi hija y, por supuesto para mi hija, que ella esté con su madre y con su padre".

La extronista afirma que se la podrían haber dado hace tiempo, pero que esto no ha sido posible por el delito de sustracción de menores del que se le acusa: "Yo tuve el juicio de familia por la custodia compartida en mayo, pero quedó aplazado hasta la resolución del juicio penal, entonces ahora estoy pendiente de que se me solucione esto para poder volver a tener fecha para el juicio de la custodia compartida", ha declarado.

Eso sí, aunque ahora "la custodia la tiene el padre, yo la veo fines de semana alternos, por videollamada todos los días y ahora en vacaciones 15 días por mes", algo que le ha permitido dejar atrás "la locura y destrucción que tenía en mi vida" y que "ha tranquilizado mucho las cosas, aunque la guerra siga".

Lo único que ella desea en este mismo momento es "que termine ya toda esta locura", y esto, según sus previsiones, podría suceder a lo largo del mes de septiembre. De cualquier modo, ella confía totalmente en que la justicia estime sus peticiones y resuelva el caso de la manera "más justa" para todas las partes y, sobre todo, para la menor.

La extronista Jennifer Lara @yei_lara Instagram

Ahora bien, ¿cómo se encuentra Jennifer Lara anímicamente? "Feliz no voy a estar hasta que no solucione el tema de mi hija, pero sí que es verdad que estoy más tranquila. Al final llega un momento que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento lo decides tú. Yo decidí darme la oportunidad de volver a respirar y me tomo las cosas con más calma y más templanza porque antes era una bomba de relojería a punto de estallar", ha reconocido al respecto.

Tanto es así, que recuerda el tiempo que estuvo en Alicante sin su hija como algo "insufrible en muchos sentidos": "Fue difícil dejarlo todo, pero al final mi hija estaba aquí y yo tengo la felicidad donde esté mi hija. Mis padres y mi hermano han sido un gran apoyo en todo ese proceso", ha añadido.

Sin trabajo y con una situación económica delicada

Según ha confesado, su situación económica y laboral atraviesan un momento un tanto delicado, ya que tiene la cuenta embargada por las multas que le pusieron por retransmitir públicamente su conflicto con su expareja por la custodia de su hija y, por tanto, no puede trabajar.

Aun así, ella ya ha pedido al juzgado "que, por favor, me levante el embargo de la cuenta", para así poder darse de alta como autónoma, dedicarse a las redes sociales, "que es lo que a mí me proporciona dinero", y poder pagar las multas. "Ahora mismo este tema está parado porque todavía no me han contestado", ha explicado.

MYHYV y un posible regreso a la televisión

Su etapa en Mujeres y Hombres y Viceversa la recuerda "como una experiencia bonita y positiva que agradezco haber vivido, que me dio la oportunidad de conocer un mundo totalmente distinto y aprender, y que me aportó seguridad, confianza y madurez".

Es más, estaría dispuesta a volver a la televisión, preferiblemente, de la mano de "un reality que me permita expresarme como soy, o incluso enseñar mis aprendizajes": "Al final es un mundo que me gusta y creo que ahora tengo una madurez emocional con la que podría gestionar bastante bien el volver", ha zanjado la extronista, dejando la puerta abierta a una posible salida profesional en un momento de su vida en el que su mayor pesadilla parece estar a punto de cesar.

Sigue los temas que te interesan