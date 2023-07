Miguel Tellado (PP): "Salamanca es clave en la que nos jugamos el cambio político en España"

Salamanca sigue recibiendo visitas, de un color político y otro, de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Ya que, como bien dejó claro el vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, Salamanca es "una provincia clave en la que nos estamos jugando el cambio político en España".

Así, pasó a explicar el por qué: "Salamanca reparte cuatro escaños. Es evidente que el PP va a ganar las elecciones en esta provincia y que, por lo tanto, obtendrá como mínimo dos diputados y que el PSOE podría obtener los otros dos. Si los votos que van a Vox se concentrasen en el PP, el resultado sería 3 - 1, y por lo tanto el PP no solo ganaría, sino que además en la repercusión de los votos en escaños conseguiríamos un escaño más".

Por ello, abundó Tellado, "esa es nuestra aspiración y apelamos a todos los salmantinos que quieran un cambio a que otorguen su voto de confianza a la candidatura del Partido Popular. Porque si el voto de centro derecha se divide, al final quien gana es Pedro Sánchez. Nosotros queremos un 3- 1 para que al final la suma de escaños en la noche electoral podamos desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno de España. Eso es lo que queremos decirle hoy a los salmantinos cuando estamos a 12 días de la cita con las urnas".

Además, Miguel Tellado insistió en que gobierne la lista más votada "para no depender de los extremos" en la conformación de gobierno tras las elecciones generales del próximo 23 de julio. Una propuesta que puso ayer encima de la mesa el candidato de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y que no fue recogida por su rival en los comicios, el candidato socialista, Pedro Sánchez.

Para Tellado, dicho acuerdo entre los dos grandes partidos supondría "respetar el resultado electoral y, en esencia, la voluntad de la mayoría". Pero, según el dirigente popular, Sánchez "se negaba a asumirlo porque reconocía tácitamente que su objetivo es seguir siendo presidente a pesar de perder las elecciones, algo que ya es inviable. Si el PP y el PSOE así lo deciden, en España gobernará quien gane las elecciones”, insistió Miguel Tellado.

A continuación pasó a valorar el debate electoral, celebrado en la noche de ayer, entre Sánchez y Feijóo. Por eso, al día siguiente del debate, dijo, "salimos a por todas para gobernar en solitario. Y esa es la oferta electoral que le planteamos a la sociedad española, que aglutinen todo el voto del cambio en torno a Alberto Núñez Feijóo, porque de esa manera, en España puede haber un gobierno que solo se deba a los españoles y a nadie más. "Un gobierno que no dependa de ningún partido extremista, ni de izquierdas ni de derechas. Esa es la propuesta que hacemos y por eso apelamos a la ciudadanía española a concentrar el voto del cambio".

El PP, aseguró Tellado, cree que "España necesita un gobierno fuerte, un gobierno único. Un gobierno unido y que ese gobierno solo lo puede garantizar una gran mayoría del Partido Popular. Para eso vamos a trabajar duro en los 12 días que restan de aquí a las elecciones, para conformar esa gran mayoría de cambio que demanda un gobierno y un presidente mejores para nuestro país".

Y, en clave salmantina, Miguel Tellado explicó que "el gobierno de Pedro Sánchez ha sido un mal gobierno para Salamanca, no solo porque a la Universidad de Salamanca se le hayan negado los fondos que le corresponderían. Sino porque deudas pendientes con esta provincia no han sido saldadas, como todo lo que tiene que ver con el ferrocarril, ese tren rápido que no es tan rápido porque al final se han reducido frecuencias, y, al final, no cumple la función que debiera cumplir porque no se han repuesto las frecuencias que se anularon durante la pandemia". Por ello, en palabras del vicepresidente general de Organización del PP, "necesitamos un gobierno que pueda trabajar mano a mano con el Gobierno de Castilla y León y con el alcalde de Salamanca. Y ese gobiern, vengo hoy aquí a certificar, que será el gobierno de Alberto Núñez Feijóo, si los españoles y los salmantinos nos dan su confianza".

Carbayo: "Lo tenemos muy claro, no queremos a Sánchez"

El presidente del PP de Salamanca y alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, redundó en su discurso durante toda la campaña electoral: "Lo tenemos muy claro, no queremos a Sánchez, que está boicoteando todos nuestros grandes proyectos de ciudad. No le interesan esos proyectos, no le importa nada Salamanca, pasa de los salmantinos".

Y abundó en el mismo mensaje, asegurando que "lo ha demostrado con reiteración, con contumaz. Si alguna persona tenía alguna duda, ha quedado también despejada después del debate que ha enfrentado a un candidato que estaba muy nervioso, desatado, faltón, que interrumpía constantemente y que no tenía un proyecto definido sobre España, a falta de lo que le digan sus socios separatistas o Bildu".

Por contra, para Carbayo Núñez Feijóo, en el debate, fue "una persona muy seria, muy sensata, un gran gestor, una persona que infunde confianza, una persona con un proyecto muy claro. Feijóo es el candidato que Salamanca quiere, que Salamanca se merece, con el que Salamanca va a cambiar a mejor. Así que gracias a estos debates, cualquier salmantino que tuviera duda, ya las ha despejado".

