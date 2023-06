Abascal avisa: "El acuerdo en Baleares no servirá para Extremadura, Aragón y Murcia"

El candidato a la Presidencia del Gobierno por Vox, Santiago Abascal, dejó claro en Salamanca que "el acuerdo en Baleares es distinto del acuerdo en otros lugares. En primer lugar, en Baleares hay un gravísimo riesgo que no se produce en otros lugares en los que estamos construyendo una alternativa, y el riesgo es la entrada del separatismo de nuevo en el gobierno de Baleares y la imposición del catalán en las aulas".

Por ello, abundó Abascal en que "ese riesgo no existe en Aragón, no existe en Murcia y no existe en Extremadura. Además, he de decir que el comportamiento de la señora Prohens, que será elegida presidenta de la Comunidad de Baleares, ha sido un comportamiento en todo momento respetuoso con los electores de Vox".

Además, el candidato de Vox recordó que Prohens "no ha insultado a los electores de Vox, como ha ocurrido en Extremadura". Por eso, abundó, que la señora Marga Prohens "no ha incumplido un acuerdo de investidura previo con Vox, como sí ha ocurrido en Murcia, donde el acuerdo de investidura que el PP firmó con Vox fue incumplido por los populares". Quienes además, asegura Santiago Abascal, "cometieron el gigantesco error, por calificarlo suavemente, de gobernar con tránsfugas de Vox y, por lo tanto, lo que ha servido para Baleares no va a servir de ninguna manera para otras comunidades".

Respecto a la posibilidad de que en Murcia se repitan las elecciones, el líder de Vox, pasa la pelota al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "esa pregunta la puede contestar el señor López Miras, que es el único que sabe si va a seguir actuando contra Vox de una manera inaceptable".

Finalmente, Abascal lanzó todas las críticas hacia el presidente de Murcia, quien, a su entender, "ha actuado también contra un partido que tiene el apoyo del 18% de los murcianos, contra un partido que ganó las elecciones generales en Murcia hace cuatro años, contra un partido que ha pasado de 4 a 8 diputados, contra un partido al que engañó con un acuerdo de investidura incumplido. Yo creo que esa pregunta solo la puede contestar el señor López Miras".

Negociaciones en Extremadura, "complicadas"

En cuanto a las negociaciones entre el PP y Vox para formar gobierno en Extremadura, Santiago Abascal es un tanto "pesimista". Porque, a su entender, son negociaciones "muy complicadas, porque se empezó con un mal pie".

Así, en primer lugar, el PP "dijo que respetaría la lista más votada, que fue la socialista, con lo cual el PP tuvo que desdecirse inmediatamente, pero cometió un error. Dijo que Vox tenía la obligación de entregarle gratis los votos a una candidata que nos había insultado, que había demonizado nuestros votantes, que había establecido líneas rojas inaceptables".

En estos momentos, dejó entrever Santiago Abascal en Salamanca, "parece que se está produciendo algún tipo de rectificación, pero creo que hay mucho camino por andar, y lo que creo con total seguridad es que tenemos la obligación de andar ese camino muy rápidamente y que Vox entre en los gobiernos de las comunidades autónomas en las que se ha convertido en decisivo, para terminar con este debate y dedicarnos a lo importante, que es emplear todo nuestro esfuerzo en señalar al peligro público en el que se ha convertido Pedro Sánchez y expulsarle del poder el día 23 de julio".

Paseo de Santiago Abascal por las calles del centro de Salamanca L. Falcão

"Apoyo a los ganaderos desde la Junta de Castilla y León"

A preguntas de los medios de comunicación en Salamanca, y tras un paseo entre sus seguidores por las calles del centro de Salamanca para terminar en la Plaza Mayor, donde se escuchaban voces de "presidente, presidente", Santiago Abascal habló de la dificultades de los ganaderos de Castilla y León con la tuberculosis.

A este respecto, el líder de Vox, dejó claro que los ganaderos con los que su formación habla se sienten "respaldados por el gobierno de Castilla y León, que se ha puesto claramente en manifestación frente a Bruselas y frente al Ministerio de Agricultura, que son los que no hacen nada para cambiar la legislación".

En las mismas tesis que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, el líder de Vox opina que "no es razonable que ante una vaca enferma de tuberculosis, a un ganadero se le obligue a matar toda la cabaña ganadera. Esto está contra el sentido común. Da igual en qué legislación esté, esa legislación tiene que cambiar".

Por este motivo y ante "la inacción del Gobierno de España y Bruselas, el Gobierno de Castilla y León y Juan García-Gallardo se están dejando la piel en la defensa de los intereses de los ganaderos y de los agricultores. Eso no lo puede decir el Partido Socialista, porque lo que ha hecho es entregar la ganadería, el campo, la industria y todo lo que tiene que ver con nuestra energía, a la dictadura climática y a las políticas de la Agenda 2030, que nadie ha votado porque, en definitiva, están entregando nuestra soberanía".

"Tienen que corromper a los niños en los colegios"

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, fue preguntado por los periodistas por qué le molestaban las banderas LGTBI en los sitios donde están gobernando. A ello, el líder de Vox respondió que "en las instituciones solo tienen que estar las banderas que representan a todos, como la bandera nacional, la bandera de las comunidades autónomas, la bandera de las provincias y la bandera de los ayuntamientos y exclusivamente ninguna otra", y no mencionó la bandera de la Unión Europea.

Además, Abascal opina que "no tiene que haber bandera de ningún tipo de colectivo, de ninguna asociación ni banderas extranjeras. Me da igual que sea la del Sáhara o la de Palestina. En las instituciones tienen que estar únicamente las banderas legales. No es cuestión de lo que nos moleste o lo que nos guste".

Los periodistas insistieron en que era de apoyo a un colectivo que es perseguido en algunos países. A lo que respondió "que la pongan en Turquía, donde se firmó el Convenio de Estambul".

En cuanto a los votantes de Vox que son homosexuales, Santiago Abascal refirió que "a la gente que apoya a Vox y a los homosexuales que votan a Vox no les llama la atención porque los homosexuales que votan a Vox se sienten representados por la bandera nacional, no por la bandera de un 'lobby', entre otras cosas porque no piensan que su sexualidad defina toda su personalidad y todo su ser".

Finalmente, Santiago Abascal intentó explicar los periodistas que "la sexualidad es una parte de nosotros que no lo puede ocupar todo. El problema que tienen algunos es que quieren que la sexualidad lo ocupe todo, hasta el punto de que tienen que corromper a los niños en los colegios enseñándoles cosas que los menores no deben conocer".

