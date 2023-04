El presidente de la Cámara de Comercio de España defiende la necesidad de Ferrovial de enraizar en "el mercado más importante del mundo"

El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, defendió este lunes la posición de Ferrovial para enraizar en “el mercado más importante del mundo”, en referencia al de Estados Unidos, tras la deslocalización de la compañía.

Bonet aseguró, de hecho, en declaraciones recogidas por Ical antes de participar el foro empresarial ‘El papel clave de las empresas para la economía y la sociedad española’, celebrado hoy en la capilla del Colegio Arzobispo Fonseca, que él, como empresario, “por supuesto” que habría tomado una decisión similar.

“Ferrovial es una empresa que tiene un negocio importante en el mercado más importante del mundo, que es Estados Unidos. Y yo sé por experiencia propia que es muy importante enraizarte en el país donde tu mercado tiene que crecer. Y eso es lo que ha hecho Ferrovial”, resumió a preguntas de los periodistas.

En último término, recordó que mantiene su nacionalidad como empresa “¿Ha dejado de ser española? No. ¿Sigue teniendo aquí toda la potencia? Sí. Lo que ha hecho ha sido enraizarse en el mercado de Estados Unidos. Eso es lo que tiene que hacer”, reiteró para concluir al respecto.

“Hostigamiento” de las instituciones al mundo empresarial

Por otra parte, Bonet lamentó hoy un “hostigamiento” de las instituciones, especialmente de la Administración central, al mundo empresarial que tildó, además, de “torpe” pues, desde su punto de vista, no se está dando a los empresarios “las facilidades que debiera”, por ejemplo, en el terreno fiscal. “¿Cómo con la inflación que está existiendo no se deflacta?”, se preguntó, en referencia a colocar a los empresarios en la misma situación en la que estaban. “No, tienen que soportar una pérdida de rentas por la vía inflacionaria, es un impuesto silencioso. Esto no debe ser así”, valoró.

Es más, ampliando este punto, afirmó que, particularmente, el Gobierno no está haciendo “lo que debe” en este terreno que, en su opinión, es “restituir lo que la inflación quita de las rentas de las personas y de los empresarios” porque, según incidió, esto afecta también al IRPF. “Debiera deflactar. Colocar a los afectados en la misma situación en la que estaban. Pues no. Al no deflactar, les están perjudicando, les están laminando una parte de sus rentas”, matizó.

Bonet opinó, eso sí, en declaraciones recogidas por Ical antes de participar el foro empresarial ‘El papel clave de las empresas para la economía y la sociedad española’, celebrado hoy en la capilla del Colegio Arzobispo Fonseca, que el país “va bien económicamente” y que, desde su punto de vista, “hay razones para ser optimista”, fundamentadas, sobre todo, en la estabilidad. “País seguro, España lo es”, certificó. Por otro lado, “por el ánimo de los empresarios, que es un factor primordial ya que están demostrando que son resilientes y capaces de luchar con mucho recorrido por delante, no sin dificultades, pero que están dispuestos a hacerlo, añadió.

Asimismo, explicó que, en la actualidad, hay una “oportunidad extraordinaria” con los fondos ‘NextGeneration’ de la Unión Europea, como factor positivo añadido. “Evidentemente, hay que considerar también que, aunque lamentablemente no hay consenso político ni se ni se le espera, pues sí que hay cooperación público privada”, celebró. El sistema cameral, de hecho, según sacó a colación, está colaborando con el portal ‘red.es’ en la digitalización de las pymes, factor “fundamental” a través del programa Kit Digital.

Por otro lado, afirmó que “los grandes esfuerzos” del mundo empresarial deben orientarse, además, de a la digitalización, a la internacionalización y a la formación. “España es un país que ha empezado la internacionalización de una manera incluso acelerada, pero tiene mucho recorrido por delante”, apostilló. Por otro lado, recordó que hay empresas que están por digitalizar, según se aprecia en el propio Kit Digital. A nivel de formación, reivindicó un “especial esfuerzo” porque “el talento es lo más importante”.

En este sentido, José Luis Bonet quiso que felicitar a la Cámara de Comercio de Salamanca, a la Universidad de Salamanca y a UnicajaBanco, que “se han aliado para montar una cátedra empresarial, que llaman Escuela de Salamanca, en memoria de lo que fue un hito en su momento, aquí mismo”, añadió. “Yo creo que están tocando un punto decisivo, que es la empresa, porque si España da un salto absolutamente espectacular en los últimos 60 años, sobre todo desde que la Constitución consagra el sistema de economía social de mercado, donde la clave es fundamental es la empresa, pues la sociedad tiene que saber que el emprendimiento es la clave”, comentó.

Asimismo, a preguntas de los periodistas, el presidente de la Cámara de España, reclamó cierta evolución en las relaciones entre empleados y empleadores, desde un punto de vista sindical. “Hay gente que está todavía anclada en el siglo XIX. Yo no veo en España ninguna lucha de clases, por ejemplo, como dicen. Lo que veo es colaboración entre los empresarios y sus trabajadores porque que España es un país de pymes, y la mayor parte de las pymes son empresas familiares Yo lo que he visto toda mi vida es que la familia empresaria y la cuasi familia, que son sus empleados, han ido juntos”, valoró, sin negar “tensiones” pero que, a menudo, acaban en acuerdo.

Sobre el flujo de empresas en este país, reconoció que están desapareciendo empresas por las distintos retos que enfrentan en la actualidad. “Es inevitable que, con las dificultades existentes, haya empresas que no resistan. Afortunadamente, no es la gran mayoría. Yo veo en la gran mayoría afán de luchar y ganar. Y eso es muy importante”, valoró en este sentido.

En último término, lamentó que no se están creando tantas como debiera ser. “Esto es un problema que tiene España. España ha hecho, con gran esfuerzo, un trabajo extraordinario en los últimos 60 años. El español en 1975 tenía una renta per cápita de unos mil euros y ahora estamos cerca de 30.000. Ha cambiado el país. Y lo han hecho las empresas. Por tanto, lo que hay que hacer es apoyar a las empresas y no perjudicarlas”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan