Roberto Martín (alcalde): "Guijuelo debe tener representación en las instituciones como motor industrial"

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, cumple cuatro años como alcalde, ya que es su primera legislatura como presidente de la Corporación municipal, aunque ya fue concejal en anteriores legislaturas. Martín explica su experiencia como primer edil en un Ayuntamiento de los más importantes de la provincia, e, incluso de Castilla y León, no tanto por población, sí por la industria cárnica, que lo sitúa en los primeros lugares en el lista nacional de este sector.

Roberto Martin vuelve a ser candidato, para la reelección, como cabeza de lista del PP a la Alcaldía de Guijuelo.

- Alcalde, qué rápido pasan cuatro años.

Pues sí. Es cierto que parece que fue ayer cuando me proclamaba alcalde. Y aquí estamos, ya al final de legislatura.

- ¿Qué experiencia ha vivido en estos cuatro años?

Ha sido una experiencia de vida brutal. Creo que representar a mi pueblo como alcalde ha sido lo más grande que me ha pasado. Haber nacido en Guijuelo, trabajar en Guijuelo, mi familia en Guijuelo y, finalmente, ser el máximo representante. Ha sido un orgullo tremendo.

- ¿Ha tenido un equipo unido?

Efectivamente. Yo procedo del mundo del fútbol, y creo que el equipo es fundamental. Generar un buen equipo, en este caso los siete del equipo de Gobierno, junto con incluso concejales de la oposición, también el propio personal del Ayuntamiento, es clave. Me gusta hacer equipo, que todo el mundo se sienta partícipe y espero haberlo conseguido, porque me transmiten que así ha sido.

- ¿En qué ha fundamentado usted esta legislatura?

He heredado un pueblo muy bueno, muy bien llevado por el anterior alcalde, Julián Ramos, del cual he aprendido muchísimo, por no decir todo. He basado esta legislatura en pequeños detalles, aparte del proyecto de la piscina, embellecer diversas zonas de Guijuelo, mejorar nuestros servicios y hacer a Guijuelo un poquito mejor en servicios para vivir.

- ¿Qué grandes proyectos ha realizado el Ayuntamiento en esta legislatura?

Me quedo con la piscina, que se va a finalizar antes de que acabe la legislatura. Esperemos que así sea. También las pistas deportivas, los parques infantiles, la remodelación del pabellón, las nuevas canchas de pádel. Hay cosas que a lo mejor no son muy grandes, salvo la piscina, pero que me hacen sentir muy bien. Decía hace muy poco que lo que más satisfacción me daba era la gente. Y lo que más me reclamaban los vecinos por la calle es la alegría de que haya parques infantiles para los niños. Los tres que se han creado, con más de 250 y 300 usuarios al día, es muy satisfactorio, al igual que las pistas deportivas.

- ¿En el tintero que ha quedado?

En el tintero me queda la gestión de la parcela del propio Torreón. Hemos hablado innumerables veces con la familia. Hay que insistir en que el Torreón tiene que ser un bien de todos.

- ¿Y proyectos?

Proyectos tenemos, sobre todo lo que digo, aunque no suene muy grande, son las pequeñas cosas, seguir fomentando los servicios que existen en Guijuelo. También tenemos la finalización de la obra de las piscinas, mejorar el campo de fútbol, un plan de acerado municipal que intervenga sobre las 740 aceras del municipio, no dejar ninguna escombrera en el municipio, ningún camino, todo tenerlo asfaltado, y hacer un pueblo apetecible para los que nos visiten, de ver todas las plazas, todas las fuentes con su nombre, con su referencia, que creo que en estos cuatro años nos va a dar tiempo de sobra hacerlo.

- ¿Cómo está el asunto de la industria en Guijuelo?

Creo que la industria en Guijuelo siempre va bien, porque el carácter de los guijuelenses es emprendedor. Siempre le damos una vuelta más. En la pandemia, que estábamos todos muy preocupados, se reinventaron. Ahora que están los precios por las nubes, se han reinventado. La industria en Guijuelo tiene una salud financiera y una salud laboral tremendas, y estoy seguro de que va a ser santo y seña de la provincia de Salamanca.

- Ya que habla de la salud financiera. ¿Cuál es la del Ayuntamiento?

Me encontré con un Ayuntamiento tremendamente bien de salud financiera, y puedo decir alegremente que lo dejo un poquito mejor. Tenemos la única deuda que tenía este Ayuntamiento, como es el propio edificio municipal de hace ya muchos años que se terminó. La hemos reducido notablemente, como es nuestra labor y la legislatura que viene tiene que ser deuda cero. Nos quedan unos 780.000 € de deuda de este propio edificio municipal, y creo que en los dos o tres años siguientes tiene que quedar la deuda cancelada.

- En nada entramos en verano y también en periodo festivo. ¿Qué fiestas nos ofrece este año Guijuelo?

Pues me parece un poco pretencioso. Es cierto que lo tenemos que tener todo organizado, orquestas, conciertos, porque se realiza prácticamente todo entre noviembre, diciembre y enero, cuando debemos dejarlo todo cerrado. Me parece un poco pretencioso anunciarlo. Creo que tenemos unas elecciones de por medio. Hay que respetar la ley, lo que piense y el que venga. Si somos nosotros, pues lo presentaremos nosotros. Y si es otro partido, otra persona lo presentará. Primero, que el trabajo está hecho, van a ser unas fiestas en la línea de estos últimos años, unas grandes fiestas. Estamos intentando llegar a todos los públicos y que los vecinos se sientan orgullosos de su pueblo en esos días que son tan importantes.

- El turismo en Guijuelo es otra de las facetas que han puesto ustedes en marcha.

Sí, efectivamente. Creo que en materia de promoción de Guijuelo se ha hecho un muy buen trabajo desde la Concejalía de Turismo, de Cultura y de Deportes. Hemos intentado organizar muchos eventos, para que Guijuelo estuviera en boca de todos prácticamente todas las semanas. Llenar el pueblo de gente de turismo deportivo, turismo cultural, turismo gastronómico y turismo festivo. Ese es el nivel que tiene que mostrar un alcalde, presumir de su pueblo y que suene por todas partes.

- ¿Cómo está la evolución de la población en Guijuelo?

Felizmente cada año seguimos sumando. Somos un emplazamiento distinto al resto. Es cierto que tenemos algo que no tienen otros muchos municipios, que es el empleo. Gracias a nuestra industria, todos vivimos de nuestra industria cárnica, de la que tenemos que estar muy agradecidos y valorar como se merece existir trabajo. Por eso decía que es tan importante las pequeñas cosas, mejorar nuestros servicios, nuestras plazas, nuestras pistas, nuestros parques y hacer un municipio mejor para vivir, para que la gente se siga quedando a vivir, igual o incluso aumentar mucho más la población.

- ¿Algo más alcalde?

Me gustaría que Guijuelo estuviese representado en alguna institución. No Roberto Martín como persona física, pero sí que Guijuelo, como pueblo, tiene que estar representado en cualquier institución. Guijuelo es el motor principal de la provincia de Salamanca, y yo creo que así lo tenemos que ver desde las instituciones. Guijuelo tiene mucho que aportar allá donde va.

Sigue los temas que te interesan