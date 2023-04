Fiesta y diversión sin límites en un pueblo medieval: un espacio único para celebrar las mejores despedidas de soltero y de casado

Desde hace muchos años, ya no se concibe una boda sin una buena despedida de soltero o de soltera. Además, en las últimas décadas, estas han ido evolucionado hasta tal punto, que ya resulta extraño pensar que la celebración se va a desarrollar en un solo día.

Se ha pasado de despedir la soltería con una simple cena, acompañada de una fiesta nocturna en casos excepcionales, a organizar un paquete de actividades para la novia o novio en cuestión que, por lo general, suelen abarcar, como mínimo, un fin de semana entero.

También ha quedado atrás la etapa de los paseos en limusina, los boys, las cenas con espectáculo e incluso los tuppersex. Ahora, la demanda se concentra en ofertas que combinan ocio, relax y diversión, y si es en un mismo espacio en el que tanto los protagonistas de la despedida como los acompañantes tengan al alcance de su mano todo lo que necesitan para llevar a cabo, y con éxito, la celebración, y que, además, les exima de tener que estar pendiente de algo, mejor.

Otra de las cosas que se han puesto muy de moda es celebrar un divorcio, y por todo lo alto. Son muchas las personas que se han separado y que, tras ello, han querido festejarlo de la misma forma en la que vivieron su despedida de soltero o de soltera: rodeado de su grupo de amigos más íntimo y disfrutando de un fin de semana en el que solo tenga cabida la alegría y la felicidad.

Todo esto es algo que ha sabido ver muy bien Luis Sánchez, propietario del que se puede considerar como "el único complejo especializado en despedidas de todo el país". Se trata de Poblado Medieval, una finca situada en la localidad salmantina de Puente del Congosto y equipada con todo lo necesario para vivir una experiencia única e inolvidable: "A día de hoy no hay ningún complejo de cabañas de madera con actividades y humor amarillo que albergue todo en un mismo sitio. Además, es exclusivo para despedidas", ha aclarado el empresario.

Para situarnos en el punto de partida de esta iniciativa tenemos que remontarnos a 1998, cuando Luis se adentró en el mundo de los eventos de la mano de una empresa llamada Iberocio, con la que empezó organizando despedidas en Madrid. Desde aquel momento hasta hoy han pasado 25 años, tiempo que le ha brindado al empresario salmantino una gran trayectoria que ha hecho que su negocio haya pasado por todo tipo de etapas, incluida la de las casas rurales. Fue precisamente en esta cuando se dio cuenta de que lo mejor era apostar por un camping especializado en despedidas y concebido como una especie de "campamento para adultos".

"El problema de las casas rurales es que los grupos, para hacer una actividad, se tenían que ir muy lejos, y luego en la casa estaban solos y no se relacionaban con más gente. Ellos querían pasar un fin de semana con amigos, pero se les quedaba corto en cuestión de actividades y de relacionarse con más gente. Nosotros teníamos fincas en Madrid donde organizábamos actividades de humor amarillo, capeas, paintballs, y ese tipo de cosas, pero los grupos no podían dormir en la finca y para ellos era un trastorno estar todo el día haciendo las actividades y luego tener que volverse a casa. Se les quedaba corto y eran ellos los que nos debandaban el tema del alojamiento en casas particulares y cabañas. Fue ahí cuando nosotros, en este sentido, planteamos un camping que nació para dar servicio a todos aquellos que buscaban algo original, fuera de lo común, en plan naturaleza y en el que se lo den todo hecho", ha explicado Sánchez.

De este modo, crearon Poblado Medieval, el cual vio la luz en 2006 como una oferta más del citado grupo de ocio y eventos. Se trata de "un negocio muy estacional que funciona de marzo a octubre" y que, tal y como ha desvelado Sanchez, ha pasado por dos etapas, "una de iniciación de seis años en la que comprobamos que el producto funcionaba" y una segunda en la que ya decidieron realizar una gran inversión para profesionalizar el espacio a través de la construcción de 12 cabañas de madera con baño incluído, así como de un salón con restaurante, cocina y office: "Nosotros lo que hemos hecho es dar servicio al cliente sobre la demanda que nos pedía. No inventamos nada, sino que cubrimos las necesidades de un cliente que busca naturaleza, fiesta y también relax", ha añadido el empresario.

Cabañas del Poblado Medieval Luis Sánchez Poblado Medieval

Ahora bien, ¿en qué consiste la experiencia que ofrece Poblado Medieval?

Tal y como ha revelado su creador, es un espacio "donde cada grupo tiene a su disposición una cabaña de madera con calefacción y ropa de cama, además de baño propio dentro de la cabaña", y donde puede disfrutar de un régimen de pensión completa y de un paquete de actividades gracias al cual la diversión está más que garantizada. "Hay actividades acuáticas, actividades terrestres y luego por la noche después de las cenas siempre hacemos juegos para los novios, como el concurso furor, y después abrimos la discoteca", ha aclarado Luis.

Estos grupos deben elegir uno de los tres planes que oferta el establecimiento. Estos son el Plan de Día (50 euros por persona), para el que no existe un número mínimo de personas y que incluye humor amarillo y nueve actividades acuáticas y terrestres entre mañana y tarde, además de desayuno, comida, cena y barra libre de cerveza, tinto de verano y refrescos; el Plan Fin de Semana (140 euros por persona), que requiere un mínimo de siete personas y que incluye humor amarillo, 12 actividades acuáticas y terrestres entre mañana y tarde, desayuno, comida, cena y barra libre de bebidas desde el sábado a las 10:00 horas hasta el domingo a las 12:00 horas; el Plan Premium (155 euros por persona y novio/a gratis), que incluye todo lo del paquete anterior desde el viernes a las 18:00 horas hasta el domingo a las 12:00 horas, y que también exige un mínimo de siete personas; y el Plan Plus (170 euros por persona y novio/a gratis), idéntico al Plan Premium con el añadido de que permite alargar la estancia hasta el domingo a las 17:00 horas con la comida incluída.

En cuanto a las actividades incluidas en los diferentes paquetes, estas son paseo en canoa o gymkhana, fútbol burbuja, toro mecánico, tobogán acuático, lucha de gladiadores, patata caliente, karaoke, tragabolas humano, concurso furor, photocall, aqua cash y aqua party. Además, los clientes pueden disfrutar de un grand prix formado formado por cinco pruebas de humor amarillo.

"Estas actividades solo se pueden practicar el sábado, mientras que el viernes abrimos la zona chill out y hacemos el recibimiento de todos los grupos, y el domingo apostamos por el relax, de tal manera que la gente suele irse al río a bañarse", ha admitido Sánchez.

No obstante, se puede consultar toda la información relacionada con la amplia oferta de este espacio pulsando click en el siguiente enlace: https://www.pobladomedieval.es/

Cabe destacar que Poblado Medieval está en constante evolución. Tanto es así, que la idea de Luis no es abrir más fincas en otros puntos del país, sino centrarse únicamente en esa ubicación: "Entendemos que es mejor tener un complejo bien servido y bien atendido que no tres o cuatro distantes. Por eso, nuestra idea es ir incorporando más actividades y más servicios, como programas para diario, campamentos para colegios e incluso despedidas de casado, lo que parece haberse convertido en una moda que muchos demandan: "Ese es el nuevo mercado que estamos abriendo y que ya hemos empezado a probar. Raro es el mes que no visite el complejo un grupo para celebrar un divorcio", ha afirmado el empresario.

