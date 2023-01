El tiempo permite continuar las labores de búsqueda por aire y tierra del montañero desaparecido en Béjar

Después de una jornada, la del miércoles, de lluvia y niebla, se han reanudado esta mañana las labores de búsqueda del montañero catalán desaparecido en la Sierra de Béjar el pasado 29 de diciembre de 2022. Las condiciones meteorológicas son favorables, con un día soleado, lo que ha permitido poner en marcha todo el dispositivo, que realiza trabajos por aire y tierra en la zona del Calvitero. Estas labores se centran en zonas complejas y técnicas a cargo de los especialistas de Rescate.

La Guardia Civil suma más efectivos, ya que son 10 agentes del GREIM y un helicóptero, siendo grandes conocedores del terreno, donde trabajan y practican a diario desde el cuartel de Barco de Ávila. A tener en cuenta que los miembros de los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña fueron los primeros que pusieron en marcha el dispositivo de búsqueda aquella misma noche, aún con inclemencias meteorológicas adversas, sin resultado alguno.

A ellos se ha sumado en esta jornada de jueves, 14 de búsqueda, el Grupo de Rescate de Salvamento de Protección Civil con 5 rescatadores y un helicóptero. Además, en el lugar se encuentra también el Puesto de Mando Avanzado de la Agencia de Protección Civil y una Unidad de Apoyo Logístico.

Personal no cualificado fuera del dispositivo

A este respecto, desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León se advierte de que "la dirección del operativo no se responsabilizará de aquellas personas que por su cuenta y riesgo realicen labores de búsqueda sin formar parte del dispositivo". Ya que, según ha podido saber este diario, algunos montañeros se habrían sumado, o querido sumar, a la búsqueda.

Las labores de búsqueda se están centrando en zonas muy técnicas y de riesgo y se están realizando con personal altamente especializado para ello. El Calvitero es un paraje montañoso con zonas complicadas y la intervención debe ser siempre coordinada y organizada.

La actuación de personal no cualificado que no forma parte del dispositivo puede poner en peligro no sólo su propia seguridad sino el trabajo de los equipos profesionales que están trabajando desde el día 29 de diciembre en esta emergencia.

