La actriz Anabel Alonso lleva a Salamanca y el cerdo ibérico a ganar MasterChef Navidad

La actriz Anabel Alonso, 58 años y nacida en Barakaldo, ganó la edición del MasterChef Navidad, llevando a la mesa del jurado, en este caso Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nájera y, como invitado, el chef vasco Pedro Subijana (tres soles Repsol), lo mejor de la cocina de Salamanca, el cerdo ibérico.

La actriz es hija de un salmantino de Nava de Béjar, "junto a Guijuelo y donde el ibérico impregna todo", dijo Anabel Alonso, y de una argentina, que emigró al País Vasco en la búsqueda de nuevos horizontes, donde nació la ganadora del MasterChef Navidad.

Anabel Alonso presenta en los entrantes una película gastronómica de ibéricos compuestos por consomé de jamón, tosca de lomo y panceta curada. Un recuerdo a sus raíces, el cerdo ibérico y Salamanca.



"Está de diez. Es una buena carta de presentación para un menú que quieres que hable de ti. Está perfecto, no tiene peros", dice Jordi Cruz. "Es un homenaje maravilloso para el cerdo. Es tan meritorio lo que has hecho que me quito el sombrero. ¡Viva el cerdo ibérico! ¡Viva Anabel!", exclama Pepe Rodríguez.

"A la tercera ha ido la vencida. Estoy muy feliz. He vivido el mejor momento de mi vida en televisión, y llevo 30 años de profesión", comenta Anabel Alonso. "Los 25.000 € del premio los destino a la Fundación Pequeño Deseo", anuncia la ganadora.

