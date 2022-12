El concejal de Cs Salamanca Juan José Sánchez no descarta concurrir con otras listas en las municipales

Comienzan los movimientos políticos para las elecciones municipales a celebrar el próximo 28 de mayo. Así, en el Ayuntamiento de Salamanca, donde gobiernan en coalición PP (once ediles) y Cs (cuatro que, en realidad son tres al abandonar el grupo el número 4), ha sido el actual concejal delegado de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez, quien anuncia que "no concurriré en las listas de Cs en las próximas elecciones. Es algo que, hoy, tengo claro", asegura a este periódico.

No obstante, Sánchez también deja caer que "no voy con Cs, pero ante las elecciones del 28M aún no se que hacer". No tenerlo "nada claro", no quita para que "siga perteneciendo al Grupo Municipal de Cs, con cuyos concejales tengo muy buena relación, y así seguiré hasta mayo".

Además, preguntado por EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, Juan José Sánchez niega que "haya tenido ofrecimientos de ninguna otra formación política, como tampoco me he ofrecido a ninguna".

Los motivos que lo llevan a tomar esta decisión se basan, según sus palabras, en que "la dirección nacional del partido ha tomado algunas decisiones que no comparto, como la moción de censura de Murcia, votar la ley 'Sí, solo es sí', algunas afirmaciones de sus líderes o el enfrentamiento que existe para dirigir la formación" entre Arrimadas y Bal.

