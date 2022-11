"Acortar los trámites burocráticos a las renovables supondría reducir el 50% la dependencia energética"

La Universidad de Salamanca y Clifford Chance celebran una jornada en la que se ha debatido sobre la necesidad de una salida duradera de la crisis internacional de precios de la energía y la descarbonización promovida por el sector eléctrico, urgiendo a impulsar las energías renovables para acelerar la transición energética, cumplir con los objetivos climáticos europeos y alcanzar la independencia energética. Tal es así, que en palabras de de Fernando Carbajo Cascón, decano de la Facultad de Derecho de la USAL, "reducir la gran cantidad de trabas administrativas y burocráticas para instalar parques de energías renovales, supondría reducir un 50% la dependencia energética".

El evento, que ha sido moderado por el socio de Clifford Chance y abogado del Estado en excedencia, Jaime Almenar, y presentado por el decano de Derecho, y que contó con la asistencia del excomisario de Energía de la UE, Miguel Arias Cañete, ha puesto de relieve que en el contexto actual no se puede retrasar la transición hacia una energía más limpia. Más bien al contrario, "el panorama nos empuja a abandonar el uso de combustibles fósiles lo antes posible y de dotar a los Estados miembros de un escudeo energético europeo que garantice la autonomía europea y un suministro eléctrico más sostenible y asequible para todos", explicó Giles Dykson (CEO de WindEurope).

Sí, bueno, esto es un proyecto de colaboración entre la Universidad Salamanca de la Facultad de Derecho y el despacho de despacho. Clifford Chance presenta Jaime Almenar, que es socio y director. Departamento de Derecho Público de Regulación. Y bueno, se trata de generar un debate desde la Academia, pero también hacia la práctica y hacia la sociedad y hacia la industria en torno a la energía necesaria. Transición energética con los mensajes contradictorios que vemos constantemente. Hay que impulsar energéticas, pero hay muchísimas trabas burocráticas para las autorizaciones de instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Y también todo el problema del impacto ambiental, la zonificación ambiental y el impacto para las zonas rurales. Bueno, pues ya hemos celebrado un seminario en Madrid en las instalaciones de Clifford Chase en primavera y la idea es tener cierta continuidad y en esta ocasión en Salamanca, llegar también a nuestros estudiantes de grado y de postgrado y al público de Salamanca, por supuesto.

Cuáles serían las principales trabas para el desarrollo de las energías que nos explicó el Decano?

Hay varias trabas que son bastante relevantes. La primera, por supuesto, es la excesiva carga burocrática, la excesiva carga administrativa que requiere la tramitación de las instalaciones de renovables. Hoy en día, si queremos poner en funcionamiento instalaciones de renovables, necesitamos obtener permisos administrativos de todo tipo de las empresas de red, permisos de acceso y conexión, administraciones, otros fines administrativas sectoriales, licencias urbanísticas, informes y declaraciones de impacto ambiental. Hay mucha barrera, mucha actividad administrativa que hay que pasar para obtener para legalizar todas las instalaciones renovables. Y el problema que esto supone es que tenemos hoy en día muchas, muchas instalaciones renovables con permiso de acceso, pero que aún no cuentan con todos los permisos administrativos, solo con que la mitad, por decir un número de esas instalaciones, tuviesen ya todos los permisos para operar y producir electricidad, tendríamos una electricidad mucho más barata y seríamos mucho más independientes energéticamente. En el fondo son los principales problemas que tiene hoy en día la energía. Por eso la idea de esta mesa redonda era poner otra vez en valor la importancia de las renovables, porque la energía es importante, pero no solo es importante. La crisis de los precios de la energía y la falta de independencia energética. Hay que pensar en la necesidad de facilitar y establecer un esquema mucho más sencillo para la tramitación de los permisos de las renovables que nos permita garantizar este precio más barato de la energía y obtener una mayor independencia energética.

Poco más. Bueno, pues buenos días. Si se apuesta de verdad por las energías renovables o es una postura política que luego se contradice con la legislación y los hechos.

Bueno, la Unión Europea tiene una larga tradición de ambición climática y de establecer los objetivos climáticos más avanzados de las economías desarrolladas. Y para ello, uno de los elementos fundamentales es fijar niveles de ambición y de ejecución en los ámbitos de eficiencia energética y en energías renovables, en energías renovables. Hemos pasado de tener unos objetivos del 20% que se fijaban en el Consejo Europeo de 2014 a 1 objetivo para 2030 de un 45%. Y eso la Unión Europea lo consigue a base de establecer la legislación necesaria que ampara la consecución de los objetivos y va a ser una gobernanza dentro de los planes nacionales integrados energía y clima. Y lo que hace falta es simplemente dejar que la iniciativa privada desarrolle las renovables suficientes y para ello, los sectores públicos lo que no pueden es legislar sistemáticamente, entorpeciendo ese desarrollo de las renovables. Estamos viviendo un proceso más complejo porque estamos ante una guerra con Ucrania que si exige algo es eliminar la dependencia energética y la dependencia energética. Solamente se puede eliminar la base de electrificar la economía y suministrar esa electricidad con energías renovables. Tanto ahora más que nunca hay que impulsar el desarrollo de las renovables como fuente de energía limpia, fuente de energía mucho más barata y fuente de energía que contribuye a garantizar nuestra soberanía energética.

Bueno, hablamos sobre todo de las olas cuando pensamos en las renovables, pero evidentemente hay muchas más que tienen más cuota de crecimiento, nos dicen los expertos. Esto es así.

Bueno, hoy es el 15% de toda la electricidad que se consume en Europa en el año 2030. La Unión Europea quiere que sea ya 43% de toda la electricidad que consumimos en Europa. Eso es enorme. Es más incluso que el fotovoltaico. Podemos realizar estos objetivos muy ambiciosos. Sí, sí. Se ocurren tres cosas. Primero, hay que simplificaba los procedimientos para conseguir permisos para construir nuevos parques eólicos. Hoy nos perjudican las o al exceso de trabas administrativas que existen en todos los países, no solo a España. Segundo, hay que ampliar las redes. Tercero, tenemos que asegurarnos de que hay en Europa una cadena de suministro fuerte que nos puede fabricar todos estos nuevos aerogeneradores que vamos a construir hoy. La cadena de valor, que es muy fuerte aquí en España, son 30.000 puestos de trabajo y una industria muy fuerte. Muchas exportaciones para la economía española está sufriendo. Está funcionando en cifras negras, lamentablemente, y tiene que recuperar.

Hay un debate que también se ha explicado antes, un poco social, sobre la instalación de los parques en la España despoblada, que parece que encima es la que luego tiene que suministrar a la España poblada. Con el impacto ambiental con impacto, sobre todo visual. En el caso de la eólica, cómo se puede resolver esto?

Cada parque eólico que existe en España paga impuestos al municipio local y es mucho dinero y en muchos casos los impuestos que pagamos cubren diez, 20%, incluso de todo el presupuesto de aquel municipio. Entonces, la energía eólica está aportando muchos ingresos a las comunidades locales y rurales en España y somos una de las pocas industrias que invierten, no las grandes ciudades de la economía globalizada, sino en los pueblos, en las regiones muy rurales de España y en toda Europa.

