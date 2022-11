Cada euro en eficiencia en los hogares, supone ahorrar más de dos euros en la factura de la luz, según Danfoss

La crisis energética no solo se puede combatir con más energías renovables o nuevos combustibles verdes. La hermana pequeña de la transición energética es la casi siempre olvidada eficiencia energética. Por cada euro invertido, el ahorro en la factura sería de dos euros, según el informe "El lado de la demanda ignorado de la ecuación verde", publicado por la danesa Danfoss.

"La eficiencia mejorada y la demanda de energía evitada relacionada podrían ayudar a reducir las facturas de energía de los hogares a nivel mundial en al menos 650.000 millones de dólares al año para 2030 en el escenario de cero neto", señala el informe.

Sumado a esto, mayores inversiones para lograr estos ahorros de energía pueden respaldar 10 millones de empleos adicionales para 2030 en campos relacionados con la eficiencia, como nuevas construcciones y modernizaciones de edificios, infraestructura de transporte y fabricación.

La empresa especializada en eficiencia energética Danfoss quiere destacar la acción urgente y necesaria para abordar la creciente demanda de energía. El presidente y director ejecutivo de Danfoss, Kim Fausing, dice que la construcción de energías renovables no será suficiente si no se reduce la demanda de energía.

Aumento del aire acondicionado

Y en especial, con el calentamiento del planeta, la subida de las temperaturas en determinadas áreas del planeta, impulsará la demanda de productos de refrigeración, como aparatos de aire acondicionado.

Por eso, la compañía pide a los líderes climáticos que incluyan medidas de eficiencia energética y electrificación en sus planes COP27.

"El mundo, particularmente Europa, está siguiendo un enfoque unilateral de la crisis energética, centrándose únicamente en el suministro de energía, pero no lo suficiente en la demanda", señala Fausing.

"Por cada euro gastado en eficiencia energética, podemos evitar gastar más de 2 euros en suministro de energía. La tecnología está disponible y las soluciones de eficiencia energética se pueden utilizar hoy en día en todos los sectores. Si no actuamos ahora para abordar la creciente demanda de energía, será extremadamente difícil y más costoso cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento por debajo de 1,5 º".

Centrarse en el lado de la demanda

En el escenario de cero emisiones netas presentado por la AIE (Agencia Internacional de la Energía), para 2030 la población mundial crecerá en 750 millones de personas y la economía será un 40% más grande que la actual, pero la demanda final de energía deberá ser un 5% menor.

La creciente demanda de refrigeración tiene el potencial de impulsar uno de los aumentos más sustanciales en las emisiones de gases de efecto invernadero jamás visto, asegura Danfoss.

Por eso, advierte que los políticos deben implementar urgentemente soluciones para reducir el desperdicio de energía y electrificar el transporte, las industrias y los edificios.

"Si no reducimos nuestra demanda de energía, la acumulación de energías renovables no será suficiente. Simplemente no tendremos suficiente energía verde para satisfacer las demandas de una población en crecimiento", añade el responsable de la compañía.

"Un hecho pasado por alto es que la energía renovable llega en picos y se usa en picos. La eficiencia energética nos permite reducir estos picos, por ejemplo, reutilizando el exceso de calor de las industrias, los supermercados y los centros de datos para calentar nuestros hogares. La eficiencia energética es fundamental para una electrificación total de nuestra sociedad".

"Pero pese a las recientes medidas alentadoras que se están tomando en la UE, los niveles actuales de inversión en eficiencia energética están lejos de ser suficientes para cumplir con los objetivos climáticos globales".

