"En este final de legislatura pretendo que Guijuelo esté contento y orgulloso de mí"

El alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, asume sus segundas fiestas como primer edil, ya que, de por medio, quedan los dos años de pandemia. En una entrevista con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León habla de los retos asumidos en su candidatura, como también del futuro. No deja al margen las fiestas, sobre todo la participación de los vecinos y, destaca, el chupinazo por lo que supone de alegría y fiesta.

- Alcalde, después de dos años, Guijuelo volverá a celebrar sus fiestas patronales.

Sí, la verdad es que la palabra es ilusión, como todos los años. Lo he repetido mucho, pero este año, más que volver a la normalidad, es poder tirar el chupinazo y ver a todos los guijuelenses contentos y abrazándose. Es para mí emocionante y un día muy especial.

- ¿En qué se diferencia este programa con respecto a otros programas, dadas las circunstancias postpandemia?

Porque los otros programas estaban cogidos con pinzas. Todo el mundo sentado con la pandemia en la mano, siempre con la prudencia, con la responsabilidad de la pandemia. Y este año se ha hecho desde la normalidad, que no quiere decir que la prudencia y la responsabilidad la abandonen. Pero hacer un programa de fiestas desde la normalidad ha sido emocionante y, ojalá, se pueda vivir como lo hemos vivido nosotros organizándolo.

- Al final, Guijuelo consigue unas fiestas participativas y populares.

Creo que sí. Los ciudadanos tienen ganas de salir, de chupinazo, de peñas, de fiestas, de orquestas, de conciertos y, yo creo, que van a ser las mejores fiestas de la historia de Guijuelo.

- ¿Roberto Martín, como ciudadano de Guijuelo, con qué se quedaría?

Otros años me ha sido muy difícil destacar una actividad u otra, una actividad cultural o un festejo. Este año me quedo con la ilusión del chupinazo, de ver a todo el mundo en la plaza de nuevo, que fue lo primero que tuvimos que suspender de las fiestas estos dos años anteriores. Ver a todas las peñas, a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos los mayores en la plaza, y poder dirigirme a ellos, va a ser realmente especial.

- Vamos a cambiar de asunto, ¿en qué situación llega el Ayuntamiento de Guijuelo a este mes de agosto?

En una situación inmejorable. Económicamente llegamos muy bien y, personalmente, el nivel de equipo de Gobierno, con una experiencia mala de gestión que tuvimos que hacer con la pandemia, a gestionar unas fiestas y la normalidad, creo que es una situación inmejorable.

- Último año de legislatura, ¿con qué proyectos quería culminar su primer mandato?

Quería acabar el programa electoral al 100%. Estamos en un porcentaje altísimo, no sé si decirle el 90. Nos quedan las piscinas municipales, que me hacen especial ilusión. También los proyectos pequeños como la Placita del Reloj, la Fuente del Pilar, enfrente del centro deportivo. Dejar un pueblo mejor de lo que me encontré, que es difícil, más bonito y mejor situado que estos tres años atrás.

- ¿De todo lo realizado, con qué se queda?

No me puedo quedar con un proyecto en concreto. De verdad, ya sé que es típico, pero me quedo con que Guijuelo esté contento y, ojalá, consiga a final de legislatura que estén orgullosos de mí.

- Tenemos un año electoral por delante. ¿Tiene ya una hoja de ruta Roberto Martín?

De verdad que no. No quiero parecer protocolario ni político en esta respuesta, pero tengo tantas fuerzas puestas en las fiestas patronales y en el fin de legislatura en cumplir el 100% de mi programa electoral e incluso más, que no me permito pensar en la legislatura posterior. Estoy centrado en esta, en acabarla por la puerta grande con el fin de que Guijuelo esté orgulloso de mí.

- Hábleme de algún gran proyecto de Guijuelo.

El gran proyecto que tenemos en Guijuelo es la zona de la bajada de las piscinas, que no solo son las piscinas municipales, sino también una pista de atletismo. La mejora de nuestro pabellón, las nuevas pistas de pádel, con el fin de que todo aquellos que jueguen puedan acceder a los deportes y a las actividades de ocio en el mismo recinto. Vamos a llamarlo así, una Ciudad Deportiva de Guijuelo. Ese es el gran proyecto. En mente tenemos si no finalizar, al menos dejarlo muy orientado para que en la siguiente legislatura se dé el golpe final.

- Y ya que estamos al final de legislatura, ¿satisfecho con el equipo que tiene?

Más que satisfecho. Solo tengo palabras de agradecimiento. Hemos pasado una legislatura muy complicada debido a la pandemia de covid-19. Creo que se ha gestionado bien. Podemos haber acertado o estar menos acertados en algunas decisiones, pero nadie nos puede negar que hemos estado ahí al pie del cañón, que hemos echado el resto el equipo de Gobierno y solo tengo palabras de agradecimiento para mis concejales.

- Y para finalizar, si alguien tiene dudas de venir a Guijuelo a sus fiestas, ¿qué le aconsejaría el alcalde de Guijuelo?

Por si alguien tiene duda de venir a Guijuelo, es que no ha venido nunca. Que vengan la primera vez, porque somos un pueblo hospitalario, acogedor y van a ser las mejores fiestas de la provincia e incluso de la Castilla y León, y me atrevo a decir que en la nación. Que vengan y lo comprueben ellos mismos, que no se lo cuenten.

- Se me olvidaba: Guijuelo turístico.

Por supuesto, tenemos que darle mucha fuerza a Guijuelo y creo que la manera de ayudar a nuestro jamón, a nuestra industria, al sector ibérico, es que Guijuelo suene por todos los lugares haciendo unas fiestas mejores que las del año anterior. Lo vamos a conseguir.

- ¿Algo más?

Invitar a todo hijo de Guijuelo a que salga a la calle, que dé un ambiente festivo realmente especial y a todo foráneo, como he dicho, invitarles a que conozcan Guijuelo, desde luego les sorprenderá gratamente.

