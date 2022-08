Un proyecto de la UPSA, premiado por la Foundation for Neurofeedback and Neuromodulation Research

La Foundation for Neurofeedback and Neuromodulation Research (FNNR) ha concedido una subvención al proyecto del profesor asociado a la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Rubén Pérez Elvira por su proyecto titulado 'Pulsed EMF stimulation induced EEG changes' (Cambios EEG inducidos por estimulación EMF pulsada).

La investigación consiste en una prueba de concepto, puesto que el EEG (electroencefalograma) está sujeto a algunos fenómenos como el arrastre magnético, en el que una fuerza externa puede modificar algunos parámetros de la actividad eléctrica cerebral. Estos cambios serán el reflejo de modificaciones en las dinámicas cerebrales que llevarán, o no, asociados cambios funcionales y que tienen el potencial de ser terapéuticos, según explica el profesor Pérez Elvira.

En el proyecto de investigación, que ya se ha llevado a cabo parcialmente y ha arrojado datos preliminares, pretende mostrar los cambios que se producen en las dinámicas del EEG utilizando campos magnéticos pulsados a diferente frencuencia y si estos cambios, de producirse, llevan parejo un cambio en el rendimiento cognitivo. En la fase inicial del proyecto se trabajará con sujetos sanos y más tarde se planteará con población clínica.

La subvención concedida por la FNNR está dentro de la categoría de investigadores clínicos y tiene una dotación económica de 3.000 euros.

La FNNR fomenta la investigación en neurorretroalimentación y neuromodulación a través de la colaboración con investigadores, socios corporativos y otras organizaciones. Sus programas de subvenciones brindan financiación directa para mejorar la comprensión del neurofeedback y sus aplicaciones.

