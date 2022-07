La Policía Nacional de Béjar detiene a un hombre por robar dos vehículos

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Béjar han detenido a un varón de 30 años de edad por apropiación indebida de dos vehículos valorados en 24.000 y 20.000 euros.

Los vehículos habían sido alquilados en una empresa de Cáceres, con la que el detenido tenía contraída una deuda de 1.500 euros, no habiendo entregado los vehículos en la fecha de finalización del contrato en este mes de julio.

Como fruto de las investigaciones llevadas a cabo por los funcionarios de la Comisaría de Béjar, se identificó al presunto autor de los hechos, el cual es localizado y detenido siendo trasladado a dependencias policiales. También se recupera uno de los vehículos estacionado en una calle de dicha localidad, siendo trasladado a dependencias para la entrega a su propietario.

El otro vehículo es localizado y recuperado en una finca dedicada a la explotación ganadera en la localidad cercana de Sorihuela.

Un vez finalizadas todas las gestiones y habiendo hecho entrega de los vehículos a la empresa de alquiler, el detenido es puesto a puesto a disposición del Juzgado de la localidad de Béjar, al cual se remite todo lo tramitado dando cuenta de los hechos.

