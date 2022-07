Suárez-Quiñones califica el incendio de Monsagro como "inestable" y recuerda que la zona "está muy caliente"

A.F.G. / ICAL.- El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se mostró optimista en cuanto a la estabilización del incendio forestal de Monsagro que, en la mañana de este sábado, cuenta con “circunstancias favorables”. La última hora, relatada desde el Puesto de Mando en El Maíllo, apuntaba a una cierta estabilidad, pero, según relató el consejero, los efectivos trabajan en “dos lugares que hay que asegurar”.

Pese a este mensaje de optimismo, Suárez-Quiñones mostró cautela debido a que “todo está condicionado a que las circunstancias de viento, de la inversión térmica que a veces se rompe y produce fenómenos de succión y cúmulos que son poco previsibles puedan desestabilizarlo”. Con ello, señaló que aún hay focos con llama y que la zona todavía se encuentra muy caliente “y por lo tanto cualquier viento cambiante puede producir una reproducción”.

Por lo que calificó la situación como “todavía inestable”, y mostró su preocupación por las pavesas, pudiendo calcinar zonas que no hubieran sido afectadas anteriormente. Así, matizó que en el momento que el perímetro quede enfriado “es cuando se podrá decir oficialmente que el incendio está estabilizado”.

Preguntado por los periodistas por la estimación de la zona afectada, señaló que es “muy pronto” para poder realizarla. Algo que no se podrá realizar hasta que no se estabilice y se haga una medición de todo el perímetro. Mientras, 400 personas de los municipios de Guadapero, Morasverdes y Monsagro se encuentran desplazados y sin previsión de que puedan volver a sus domicilios en las próximas horas, debido a que “la situación de absoluta seguridad todavía no se puede garantizar”.

“Que no tengan ninguna duda de que cuando las condiciones sean las idóneas, volverán a sus hogares”, aseguró Suárez-Quiñones, quien destacó también la responsabilidad de las personas evacuadas durante los desalojos, a los que calificó de “muy peligrosos”. “Ayer había dos posibilidades de evacuación que no llegaron a producirse, y ahora mismo no hay ninguna población que pueda ser evacuada”, aseguró.

Castilla y León contó en la jornada de ayer con 35 incendios forestales en toda la Comunidad, y con un operativo formado por más de 4.000 personas para actuar en la lucha contra el fuego. Uno de los puntos que más preocupa es el foco de Navafría, en Segovia, en el que el consejero señaló que se está trabajando tanto con medios aéreos como terrestres y que las perspectivas no son desfavorables. “Tenemos previsión de que se estabilice”, sin dejar a un lado la visión puesta en el pronóstico meteorológico, que “puede cambiar completamente las cosas”.

